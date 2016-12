Preparados para una gran noche

Prepararse para una noche tan especial como la de Fin de Año suele llevar aparejado un ritual que comienza desde primeras horas de la mañana. En los días previos, o semanas anteriores, a la gran cita para despedir el año y recibir el próximo, se elige el lugar en el que se pasará esa noche. La decisión determinará toda una serie de acontecimientos como es la elección del vestuario, el peinado y el maquillaje en el caso de las mujeres, aunque los hombres tampoco están exentos de la elección de una vestimenta apropiada al lugar de la celebración. Lo de ir a la peluquería, en el caso de los varones, no se suele dejar para el último momento, pero no es algo matemático. En cambio las mujeres acuden a cortarse, teñirse, peinarse y maquillarse el último día del año, sobre todo si tienen planeado celebrarlo fuera de casa.

Desde ayer, pero sobre todo hoy, la mayoría de los salones de peluquería de la capital tinerfeña no tienen hueco en sus agendas para atender a un nuevo cliente -siempre puede haber una excepción, pero difícilmente se tendrá esa suerte-.

El ritmo ayer en una de las peluquerías de más prestigio de Santa Cruz de Tenerife comenzaba a ser frenético, pero nada comparado con lo que hoy, con toda seguridad, se vivirá en la peluquería del herreño Juan Castañeda. Las expertas manos de Castañeda se han convertido, en sus cerca de 30 años de experiencia, en las de un artista que esculpe la belleza y, por eso, a su establecimiento ubicado en la calle Sabino Berthelot acuden clientes fieles que no quieren ponerse en otras manos que no sean las de él mismo o las de su equipo de profesionales siempre guiados a lo largo de todo el proceso.

Castañeda cuenta que "cuando hablamos de un día tan especial como el 31 el diciembre es normal que la gente quiera estar más guapa de lo que es habitual a lo largo del año. Por ello, siempre se le pregunta a nuestro cliente qué se va a poner esa noche de ropa, complementos y accesorios. A partir de ahí hablamos del peinado y llegamos a un acuerdo para hacerle un total look", comenta. Añade que también es "muy importante" saber el lugar al que se irá a celebrar el Fin de Año. "Preguntamos si será una fiesta al borde de una playa, en un espacio abierto en el que pueda hacer mucho frío o humedad para ver qué es lo que podemos hacer con el cabello y el tratamiento".

En cuanto al maquillaje, Castañeda señala que "es una ocasión muy festiva, una noche en la que todo el mundo quiere estar más guapo y por eso siempre damos más retoques de brillo, se ilumina más el maquillaje".

Este profesional afirma que no tiene en cuenta tanto las cuestiones de tendencia en estilos para hacer un peinado. Para él "es mucho más importante el tratamiento individualizado" que se le da a cada persona. Ahora bien, reconoce que en los últimos tres o cuatro años "se ven más melenas, mucho pelo suelto largo, en lugar de los recogidos que se veían antes para Fin de Año". No obstante, admite que "siempre hay niñas jóvenes que esta noche es la primera vez que salen y les apetece verse el pelo recogido, sin embargo quieren otro tipo de recogidos, no tan sofisticados, como una coleta, un moño deshecho o una trenza rota", explica Juan Castañeda.

Sobre precios "no hay nada fijo y está en función del trabajo que se haga". No obstante subraya que "no se cambian los precios por estas fechas como ocurría antiguamente, que se duplicaban los precios o se establecía un plus por ser una fecha señalada. Tenemos una clientela fiel con la que trabajamos todo el año y no es correcto aumentar los precios", destaca.

La mañana de este sábado, último día de 2016, también es aprovechada por muchos para comprar en las tiendas algunos complementos de última hora. Elegido ya el traje o el vestido para la noche, siempre puede pretenderse añadirle algún accesorio o un complemento para ir a juego o romper un con la monotonía si se ha elegido un conjunto basado en un solo color o predominante en una tonalidad.

Por ello, como cada año, es habitual ver las tiendas abarrotadas en busca de ese detalle de última hora. Un broche, una pajarita, una corbata, un bolso, una pulsera, un colgante o un pañuelo. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que, además de adquirir nuestro complemento, vemos otros que pueden acabar convirtiéndose en un regalo para la persona especial con la que se compartirá las doce campanadas de esta noche que marcan el inicio del año 2017.