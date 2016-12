Ashotel denuncia la dejadez de las administraciones en un "desastre" para el turismo

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) critica la dejadez de las administraciones en casos como el del centro comercial de Los Cristianos que consideran un desastre para el turismo. Así de contundente se muestra el presidente de la patronal, Jorge Marichal, quien lamenta que se haya estado alertando de situaciones como estas "desde hace décadas". "Es un desastre. No podemos vender un destino de calidad, que los hoteleros nos esforzamos en construir, si luego vemos estas cosas", afirma.

Marichal asegura que el sector "está defraudado". "Tanto los ayuntamientos como Costas no hacen sino poner trabas y meterse donde no se tienen que meter", opina. En este sentido, el presidente de Ashotel alerta de que "no podemos seguir así". "Vivimos del turismo, por lo que tenemos que exigir más contundencia en estos temas", sostiene. Marichal también agrega que casos como el del edificio aronero pueden, incluso, llegar a ser peligrosos para ciudadanos y turistas.