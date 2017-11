La sorprendente frase que dejó a cuadros a su cita en 'First Dates'

Una pareja participante en 'First Dates' ha vuelto a incendiar las redes sociales debido a un sorprendente comentario. Los protagonistas fueron Miriam, de 38 años, y Luis, de 44, dos personas con poco o nada en común.



La cena transcurría sin pena ni gloria cuando en un momento dado ambos comenzaron a hablar de hijos. Nada extraño si no fuera por la confesión de Luis a Miriam: "Mi exmujer ahora está con una chica y me ha pedido mi semillita".





La chica se quedó a "cuadros", como confesó luego en el reservado, y le respondió: ". Pero no, Luis no tiene intención de acostarse con ella. Según explicó, donará su semen a su expareja para que pueda procrear.Ni que decir tiene que ambos decidieron que no sería lo más adecuado volverse a ver en una segunda cita.