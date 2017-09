Dos canarios, en 'Gran Hermano Revolution'

Como es costumbre en Gran Hermano, en su nueva edición, cuya primera gala comenzó anoche en Tele 5, vuelven a entrar canarios como habitantes de la famosa casa de Guadalix. Se tratan de la china Yangyang Hung residente en Lanzarote desde hace diez años, y del performance tinerfeño, Juan Antonio Labory, de 26 años, que vive en Berlín.

Entre los nueve isleños que se presentaron a la preselección, estos son los escogidos para compartir alegrías y dramas con otros 16 participantes durante la convivencia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, hasta que la audiencia decida echarlos o por un periodo de tres meses, que es lo que suele durar el concurso.

En la mayoría de edad, Gran Hermano comenzó la 18 edición con el lema 'GH Revolution' y con un sorprendente inicio cuya inspiración recordaba a la película de ciencia ficción La isla, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson.

Con esta versión de selección del clásico reality de Mediaset, nueve candidatos canarios se encontraban entre los cien haces de luces que con apariciones y desapariciones eligieron a los primeros 18 concursantes.

Yangyang Hung es la primera concursante de Gran Hermano 18. Con 30 años, la joven de origen chino vive en Lanzarote desde hace 10 años. Es madre de una niña y un niño de 8 y 6 años respectivamente. Su entrada en GH se materializó a través de la tradicional broma del organizador. Jorge Javier conectó con la casa llena de gente y le pidió a Yangyang que fuese al confesionario a despedirse de sus 99 compañeros. Se le comunicó que estaba dentro de la casa cuando regresó a un salón vacío. En su casting, Yangyang se presenta como una persona simpática, "un poquito loca", que come mucho y que "busca un chico". Por eso entra en GH, para "enamorarse". Tiene tarjeta de residencia española y china y trabaja impartiendo clases de chino.

El otro canario, Juan Antonio Labory, es uno de los primeros protagonistas de los memes del estreno de 'Gran Hermano Revolution'. El joven tinerfeño de 30 años vive en Berlín. Allí es donde expresa su creatividad como diseñador gráfico y de moda. Es uno de los concursantes más disruptivos del programa con su look "deconstruido". Esa es la pasión del canario "deconstruir la ropa" y crear performances. Juan Labory asegura que suele caer bien a todo el mundo, "pero a mí no me gustan todos y pretendo jugar con eso". Así explica el artista su estrategia de juego durante la presentación en el casting. La intención del tinerfeño es convertir GH en "su gran performance". Por el momento, según la página oficial de Gran Hermano, Juan Antonio comienza su popularidad protagonizando los primeros Memes en Twitter en donde el hashtag #Gala1GH ya se ha convertido en Treding topic.