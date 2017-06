Villarejo exigió a Évole firmar un contrato de 600.000 euros

Jordi Évole ha hablado sobre su entrevista con el comisario Villajero y ha señalado que la manera de preparar la misma ha sido la más "rocambolesca" de su vida.

El presentador insiste en que el trato por parte del comisario fue bueno. Sin embargo, explica que el último día Villarejo quería que el programa firmase un contrato con una cláusula. "El comisario Villarejo me exigió firmar un contrato por si no emitía la entrevista de 600.000 euros", ha asegurado. El dinero iría destinado a una asociación contra el cáncer con la que colabora el comisario.

"No me extrañaría que la semana que viene parte de la entrevista que no se haya emitido aparezcan en algunos medios con los que Villarejo tiene mucha relación", ha destacado el presentador de 'Salvados'.