Susanna Griso responde a Nicolás Maduro y le compara con Calígula

Nicolás Maduro se dirigió en uno de sus discursos a la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso: "El otro día, en un programa llamado ´Espejo Público´, la presentadora decía: Maduro vuelve a arremeter contra España, tiene fijación".

La periodista no se mordió la lengua y le dijo al mandatario venezolano en su programa: "Señor Maduro, no le voy a responder. Solo le voy a descubrir una cosa que, posiblemente, va a herir su orgullo. Los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles. Esos chascarrillos, esas imitaciones, posiblemente se las ríen por miedo, porque también se las reían en su momento a Calígula", sentenció Griso, comparando a Maduro con el emperador romano.

"Hoy no le vamos a responder, sino que vamos a limitarnos a ponerle delante del espejo. Van a responder de sus propios actos, de sus propios muertos. Hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones, para gracietas, para canciones. La violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas... no merecen una mala imitación", señaló Griso.

La presentadora catalana ya se ha enfrentado otras veces a las críticas de Maduro. El mes pasado, el presidente venezolano afirmó que "en su país no hay trabajo esclavo como en España": "Rajoy ha impuesto un nuevo esclavismo para la juventud trabajadora. Que alguien me lo niegue en 'Espejo público'". A lo que Griso respondió: "No doy crédito. Señor Maduro, desde aquí le pido una entrevista. Le emplazo y hablamos de lo que usted quiera".