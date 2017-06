Noel Bayarri comparte su foto más íntima tomando el sol

El ex tronista de Mujeres y Hombres y viceversa, Noel Bayarri, ha decidido no dejar lugar a la imaginación y mostrarse tal y como es, tanto por dentro como por fuera. El Mojo Picón que se metió en el bolsillo a la audiencia del programa, ha compartido en Instagram una fotografía suya, tomando el sol y completamente desnudo.



"El sol no discrimina, no juzga, no se incomoda, no es hipócrita, ni entrometido. Solo calienta y nos permite vivir en este mundo. Todos llevamos esa luz dentro, dejémosla salir. ?? Este ha sido el mensaje del ex tronista, junto a la fotografía donde dejaba ver sus relucientes posaderas. Lo cierto es que Bayarri es muy dado a los retratos sin ropa, pero hasta hace unas horas, su culo era un secreto para sus fans.



Desde que dejara MYHYV, ha seguido colaborando en el mismo programa y se define a sí mismo como "Amo de casa". ¿Su corazón? Lo sentimos, pero sigue profundamente enamorado de Melania, la modelo e influencer de Instagram, que le robó el corazón y que salvo algún cambio de última hora, siguen juntos y felizmente enamorados. El 20 de abril, compartía otra bonita instantánea con su flamante novia, esperamos que sean muy felices.





