El mejor Bonald en una edición para durar

Está claro que no se trata de volver a descubrirles que hay un grandísimo poeta, novelista y memorialista jerezano, de mirada barroca, voz precisa y complejas armonías, que responde al nombre de José Manuel Caballero Bonald (1926) y que tiene todos los premios de verdad menos el Nóbel. No. Sencillamente, se trata de contarles que su tercera novela, Toda la noche oyeron pasar pájaros, está de nuevo al alcance de la mano, y esta vez en un cuidado volumen de tapa dura llamado a resistir hasta el fin de los tiempos. Publicada en 1981, Toda la noche? se ambienta en alguna localidad costera gaditana a la que llega un inglés, el viejo Leiston, cuyo contacto con los lugareños será el gatillo que permita al autor darle un magistral repaso, desde la atalaya de la transición, a todo lo que se imaginan y aún más. Trama, tiempos, personajes? si Yaveh hubiera conocido a Caballero Bonald no le habría encargado el Génesis a Moisés.