Arte y disciplina

En el verano de 1990, antes de la caída del Muro de Berlín, mantuvimos el escritor Antonio Perdomo y yo un diálogo sobre el arte. Teníamos, obviamente, casi treinta años menos. Pero algunos asertos parecen válidos para este tiempo. Perdomo defendió que la disciplina es el motor del artista, y yo le contravine. Al final de la discusión, terminamos ambos dialogantes de acuerdo con que conviene, tarde o temprano, dejar de leer, de escribir, de hacer arte y, tal vez, hasta dejar de pensar. Nos ubicamos alrededor de la mesa de una confitría que nos gustaba porque parecía como si tras las cristaleras fuéramos peces en silencio que observamos a la humanidad en grito.

Yo le hice notar que Robert Graves recuerda que la ciencia funciona a golpes de intuición, y eso resulta extraño en un campo que se ha desarrollado por el razonamiento, pero no lo resulta en un campo como el arte, en el que el razonamiento lleva tanto protagonismo como lo irracional e intuitivo. Cuando en las ciencias se intenta aludir a un campo determinado del saber, se le llama disciplina, porque pensar científicamente sobre algo implica disciplina, cuya etimología latina significa enseñanza, instrucción. Pero ¿también es el arte enseñable? ¿el arte nace o se hace? Si el arte es enseñable los artistas solo pueden proceder de la academia, como así proceden los científicos. Si no es enseñable las Facultades de Bellas Artes sobran. Mi propuesta no era otra que la de señalar que la indisciplina es, precisamente, una característica de lo artístico en estado puro.

Perdomo, por el contrario, contestaba: "Para llegar al estado poético es preciso la disciplina. Y yo divido el concepto disciplina es dos: una disciplina normalizada, por así decirlo, y otra especial. Disciplina es, en efecto, instrucción, y ciertamente, no se puede enseñar a nadie a vivir, porque vivir es algo que está, no algo que se adquiere. Hay una manera, casi necesaria, de enseñar a cómo vivir, es decir, a vivir bien o a vivir adecuadamente. Se puede decir que el hombre, desde que nace, aprende a vivir de una determinada manera, bien para evitar la muerte, bien para mejorar la vida, porque todo es una tarea común. Pues bien, si partimos de esta premisa no nos es difícil admitir que hay una disciplina para la vida, una disciplina especial y, es más, conseguir llegar a la meta incógnita a la que nos aboca la vida depende, ni más, ni menos, de una disciplina especial, la disciplina vital. Sentado esto no es difícil entender que, si como creo, poesía y vida son algo consubstancial, para llegar a un estado poético se precisa disciplina".

Yo disentía de esa actitud, que se me parecía a la de afirmar que para hablar de algo importante es preciso practicar día a día la manera de decirlo, hasta conseguir una dicción perfecta. Me atrevía a afirmar, incluso, que hay muchos que hablan y escriben muy bien y no dicen sino sandeces, mientras que otros, que casi no saben hablar, tienen mucho que decir. El escritor observó: "Usted busca una simplificación o distorsión de esas dos líneas que, de hecho, deben ser convergentes. Evidentemente, podemos ponernos en el lugar extremo de aquel que no hace sino escribir para publicar, como hace el que se jacta de tener vendida toda su producción antes incluso de haber terminado su obra. Ese es un tipo de disciplina, como la disciplina del ejecutivo, o la del mercachifle, es la disciplina de vender el alma al diablo, un tipo de disciplina normal, vacía, muerta, pero un tipo de disciplina que, por ser tal, nunca puede hacernos olvidar que el arte debe producir su fruto, y si no, no existe, y nunca puede hacernos olvidar que cuando aprendimos a escribir, a nuestra corta edad, lo hicimos gracias a la disciplina, gracias a la instrucción a la que fuimos sometidos".

Provoqué más al autor: la disciplina es un acto encaminado a reescribir, a rehacer una y otra vez, a perseguir, a fin de conseguir una meta incierta; la disciplina es una repetición de actos que en sí mismos se consideran no definitivos. Y contestó: "Ante eso valdría también decir que la vida se vive en un día y no hay por qué vivirla durante más tiempo. Cuando el poeta intenta una y otra vez su texto, como cuando el hombre intenta la vida día a día, es porque existen parásitos en la comunicación y por ello se ve obligado a hacerlo de nuevo". Y repentinamente, exclamó: "Si no hay objeto, no hay arte", ante lo cual, le observé: Yo he leído Lumilo, una de sus obras. Y sé que la tiene dentro de su cabeza ¿Es arte Lumilo sólo a partir del momento en que se encuentre vertida a la escritura, o es arte ya pululando en su materia gris? ¿Marca el objeto la frontera del arte?". El profesor Perdomo contestó: "Es como cuando el hombre, en un momento de su vida, recuerda palabras o hechos que vivió en otro momento, y al revivirlas sutilmente de esa manera goza de un placer que es superior in absentia que in praesentia. Lo ausente es lo que queda, y lo presente es sufrimiento. La verdad es que nos acordamos de la gente que está ausente, nunca de la que está presente. La presencia es la carcasa del ser humano, la caricatura. El hombre se llena de contenido con la ausencia".