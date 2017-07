Un proyecto cultural en torno a Norman Foster

Estamos muy de enhorabuena ya que Sir Norman Foster ha inaugurado su fundación en Madrid. Hizo Foster la vernissage por todo lo alto, con una presentación en el Teatro Real ante 1.800 personas que fue el primer foro: Future is Now. Después hubo un sarao VIP en el salón de Reinos del Museo del Prado que el arquitecto restaurará? Seguro que debemos agradecer en gran manera todo esto a la doctora Ochoa, su mujer española, al igual que agradecimos a Tita Cervera la localización del Thyssen, el empujón que se le ha dado al proyecto para afincarlo en Madrid. Comenta cómo su esposa le hizo ver que él es lo que es gracias a las becas y oportunidades que tuvo y que era el momento de ser él el que las creará para jóvenes. Compartir conocimiento: ciencia, ciudad, tecnología, sostenibilidad, investigación, diseño, para hacer un cambio en la sociedad. Habrá otros grandes foros en los que vendrán grandes figuras del saber internacional, porque la Foster Foundation no se trata pues, que también, de un centro tan solo para la exposición de dibujos y maquetas de sus tan conocidos proyectos sino que pretende ser un archivo que recoja toda la información que se desplegó a lo largo de estos años sobre su persona y su obra; y, lo que es más importante: un centro para la creación de becas de estudio para distintos profesionales.

Conceptualmente, el proyecto cultural es heredero de uno de los museos que más me gusta de la capital inglesa, el de Sir John Soane; su casa en Lincoln's Inn Fields, en la que se mezclan objetos y proyectos personales, ambientes decimonónicos y obras de la época: Canaletto, Piranesi, incluso Rafael. Así también en la de Foster encontramos allí, desde un coche clásico precioso, obras de Brancusi, Henry Moore, Weiwei, Juan Muñoz, o Cristina Iglesias? Un lugar para el disfrute del espíritu.

Norman Foster ha sido, junto a Rogers y Piano (centro Pompidou París) y Grimshaw (Pabellón Británico Expo Sevilla), parte del grupo más destacado de lo que conocemos como High-Tech, o alta tecnología en arquitectura. Yo, todos los arquitectos en mayor o menor medida, hemos viajado para ver sus obras ya que su trayectoria ha sido imparable. En España tenemos una de las nuevas torres de la Castellana (la torre Cepsa), un palacio de Congresos en Valencia, la torre de Collserola en Barcelona, el metro de Bilbao, unas gasolineras como setas de colores que recorren nuestra geografía?

Sin embargo el High-Tech, que básicamente utiliza los materiales que tenemos en nuestros coches, suele tener planteamientos rotundos que buscan una ocupación más que un diálogo con el espacio o el lugar. Stansted, un aeropuerto que les recibe cuando vuelan a Inglaterra, es en realidad un módulo, ese árbol metálico con las instalaciones en su tronco que se podría repetir hasta el infinito (tienen gran maqueta en la fundación de esta campata). Pero cuando el High Tech está en zonas patrimoniales a veces eres tú el que querría que fuera un coche mal aparcado que pronto se moviera de allí?El más duro en la denuncia de estas agresiones es el príncipe Carlos de Inglaterra, que dijo en el RIBA, la asociación sacrosanta de los arquitectos ingleses, que el proyecto que Richard Rogers, otro de los High-Tech, pretendía para la National Gallery era "un forúnculo monstruoso en la cara de una amiga muy amada y elegante". Por otro lado la corona les da el tratamiento de Sir a ellos por su difusión de la cultura inglesa.

Pero luego ves que la fundación madrileña del premiado Pritzker está ubicada en el Palacio del Duque de Plasencia de la Capital (con una pieza de cristal preciosa adosada eso sí), y viéndolo parece que estamos en el barrio londinense de Bloomsbury, vamos que se trata de un edificio muy clásico, con sus molduras y con sus grandes maderas en espiga que recuerdan a los museos decimonónicos. Todo esto me hace tener una inquietud que quiero compartir con ustedes: cómo es que todos estos grandes arquitectos ingleses del movimiento moderno finalmente viven en casas tradicionales. Lord Norman Foster, paradigma del High-Tech compró el Château de Vincy en Francia en 2007 además de este que escogió para su fundación. Basil Spence el adalid de la restauración de Coventry acabó sus días en un cottage precioso con su chimenea tudor. Rogers vive en una casa victoriana en Chelsea (eso sí con el Mao de Warhol). ¿Cómo pudo Archigram hacer esa arquitectura rompedora en aquel estudio victoriano??Es como si la arquitectura moderna fuera una enfermedad de juventud (su estudio del Bankside de Londres fue bien moderno), y una vez que todo está demostrado no hay necesidad de esconder la "Urgencia de la Historia real" y hasta Real... Mies van der Rohe cuando le preguntaron porqué tenía en su estudio de Chicago un grabado de una columna clásica les contestó: "A los viejos arquitectos nos gustan estas cosas".