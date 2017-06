Retorno a los orígenes

Robert Stigwood puso a disposición de los Bee Gees los estudios de grabación más modernos de Londres, los famosos IBC, donde grababan todas las estrellas (incluso españolas: Juan Pardo, Teddy Bautista, Mike Kennedy). Allí nacieron algunas de las canciones que llevaron al grupo a la fama internacional, empezando por Desastre minero en Nueva York, 1941. Era su primer disco sencillo y yafue número uno en Inglaterra, aunque fuera de aquel país apenas tuvo repercusión. El éxito internacional llegó en 1967 con el álbum Bee Gees First, para cuya elaboración y marketing Stigwood no puso reparos. Incluso contrató a Klaus Voorman para que diseñara la cubierta (Voorman había hecho las de algunos discos de los Beatles). Con el single Massachusetts alcanzaron el número uno en casi todos los países europeos y dieron también (¡como no, con ese título!) el salto a los Estados Unidos. Desde entonces cada disco de los Bee Gees competía con los grandes del pop del momento, incluidos Beatles y Stones. Holiday, World, Words? eran baladas de una seductora belleza melódica a la que los Bee Gees añadían efectos orquestales, sobre todo de la sección de cuerda, que les daban una dimensión sinfónica muy efectista. Horizontal, su segundo álbum, se publicó en 1968 con una nueva canción estrella, I've Gotta a Message To You, el añadido de Massachusetts, el single del año anterior, y nuevas melodías: And The Sun Will Shine, Really And Sincerely, With The Sun In My Eyes. A pesar de la dulzura que algunos calificaban de empalagosa, los Bee Gees no abandonaron la línea melódica de sus baladas y en su tercer álbum, Idea, insistieron con la misma música, las mismas armonías vocales, las mismas letras que hablaban de amor. El tema estrella, I Started A Joke fue otro número uno mundial.