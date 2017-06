Uno de los conjuntos musicales más gamberros de los 60 y 70 del siglo pasado fue The Who. Su vitalidad sobre el escenario fue canónica, su arrastre sobre la juventud, mítico. No entregaban ningún mensaje específicamente constructivo a una sociedad a la que desalienar, no trabajaban por la elaboración de la profundidad en sus letras y, desde luego, lo más que logró su Ópera Rock fue elevar los jugadores de billarines a categoría de gurúes. Fijémonos en uno de sus representantes más genuinos, Keith Moon, quien con sus gamberradas dio fama a la banda británica. Nació el 23 de agosto de 1946, con lo que tendría actualmente unos 71 años, pero está bien muertito. Falleció a los 32 años de una borrachera de barbitúricos y medicamentos para desintoxicarse del alcoholismo rampante que padecía. Su estilo a la batería era violento y rápido, como el de un malabarista con cierta capacidad para pegar con ritmo, ambidiestro con los dos bombos, y redoblador admirado. A los 18 años se unió a The Who, y 14 años después murió como rata, en una época en la que los excesos en la ingestión de drogas, o alcohol, o autocomplacencia, hacía que los jóvenes vanguardistas se presentaran autodestructivos para crear valor. La reciente postguerra no podía generar desastres que fueran admirables y epatantes, pues la ristra de barbaridades de la guerra en sí fue tan grande que era imposible superarlo. A más abundamiento, la guerra fría, con su generación de fuerzas atómicas que proponían la destrucción mutua asegurada, no dejaban espacio para propuestas bucólicas y, como contraparte, el planeta se llenó de guerrilleros comunistas, una moda siniestra que logró industrializar las matanzas en todos los países, haciendo que los conservadores se hicieran más letales en sus respuestas a esta violencia socialista. En medio de este contexto, y situados en la pija Albión, el gamberrismo, unido a esa especie de facultad innata que tienen los ingleses para la música, hizo el resto. Y así sobrevino el rock al mundo. The Who fueron de los mejores, su guitarrista Peter Townshend el más soberbio brincador de todos los tiempos en el escenario, el bajo John Entwistle de lo más seguro a la hora de dirigir la trastienda del grupo con su sonido acompañante, y el cantante Roger Daltrey porque sólo fue superado en chulería y garbo por Robert Plant, de Led Zeppelin, o Ian Anderson, de Jethro Tull. Pero descendamos a una de las virtudes de este espécimen suicida de Keith Moon. Su profesor en el bachillerato le anotó: "Retardado artísticamente. Idiota en otros aspectos". Dejó de estudiar, en efecto, a los 15 años, y a los 20 dejó embarazada a su novia y casó de penalti.

Una de las gracietas de The Who se basaba en la manía de Keith Moon de romper los baños de los hoteles en los que se quedaba, a petardazo puro, fuera de dinamita o de otros explosivos. Tony Fletcher, su biógrafo, sitúa en 1965, cuando contaba 19 años, el uso de la pirotecnia por Keith Moon para destrozar baños, y decía el batería para sentirse especial: "Ver toda esa porcelana volando por los aires es algo inolvidable". Así que en cada una de sus giras se hizo famoso por detonar explosivos en los baños de los hoteles en los que se quedaba. Se ha calculado que la destrucción de baños y tuberías por esta estúpida manía superó el medio millón de dólares de aquella época, y se le llegó a prohibir entrar en las cadenas Holiday Inn, Sheraton y Hilton, y hasta en el Waldorf-Astoria. Destruyó las casas de sus amigos y las suyas propias tirando los muebles por las ventanas y prendiendo fuego a los inmuebles. En este contexto llegaron los macro-festivales de Woodstock y de la Isla de Wight, el germen del hipismo. La música se había desarrollado tecnológicamente y varios siglos de diversidad sonora se habían concentrado en unos diez a quince años, los músicos se llenaron de estro y balaron lo indecible, llegando a los extremos, de forma que, ya en los extremos, se abrazaban a la destrucción, pues no quedaba casi nada más por descubrir. The Who quiso diferenciarse del resto de las bandas introduciendo esta violencia de vodevil, que generaba poder desde el escenario para las decenas o centenas de miles de fans que vibraban con aquella vocinglería maravillosa. Eran el paraíso del oído, el ritmo y la violencia, todo a la vez. Dieron comienzo a la moda de destruir los equipos musicales al final de las actuaciones, rompían las guitarras mientras éstas soltaban sonidos extraños, y sus actos fueron imitados por otros como Jimmy Hendrix, en el festival de Monterrey de 1967, de forma que la enfermedad de ser el más gamberro se extendió por entre los rockeros. Para ser más impactante, en un programa de televisión, The Smothers Brothers Comedy Hour, en 1967, llenó de explosivos los bombos, pero la conflagración se pasó de potencia, quemó el pelo de Peter Townshend, y un trozo de platillo se incrustó en el brazo de Keith Moon.

Eso sí, Moon disponía de un Rolls Royce, de color lila, porque esta especie de Armada Brancaleone sin cabeza, pero con sexo, sudor y lágrimas, no era coherente, y protestaban, pero no sabían cómo. Pegó a su mujer primera, abusó psicológicamente de la segunda, atropelló borracho a un hombre al que mató? era un cafre. También se jactaba de haberle dado el nombre a la banda Led Zeppelin (Zeppelin de plomo mal escrito), se juergueaba con Alice Cooper, estuvo con la Plastic Ono Band de John Lennon, apareció en una película de Frank Zappa? Y así eran los representantes de una generación que, si no están ya occisos, ahora peinan canas y disponen de bolsillos repletos de dinero, porque son los más poderosos, y han bregado con lo mejor del arte, el sexo y la violencia, un trío de emociones que han llenado un mundo que se va, para dejar paso a los robots.