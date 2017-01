Reality Show

Una de las esperanzas, producto de la explosión demográfica, allá por 2050, estudiada por algunos sociólogos, es la de la práctica de un turismo en el que a ciertos ciudadanos pudientes se les permitirá la caza del hombre, como ahora se hace con la caza del elefante o del león, en safaris, para evitar que se sobrerreproduzcan. Sin embargo, bordeando la juridicidad actual, ya nos enfrentamos a actitudes parecidas. Hace un par de años, con motivo de la inesperada explosión de la guerra de Ucrania, se puso de moda la venta de viajes con emociones fuertes a Donbass, en paquetes turísticos que incluían el portar armas para disparar sobre el enemigo que la agencia de viajes vendiera. Nassar Abdulá, profesor de Moral y Filosofía Política en la Universidad de Sohag, Egipto, publicó, en 2014, un artículo en el que defendía el asesinato de los niños abandonados en las calles: "En los años 90 los niños de la calle de las principales ciudades de Brasil pasaron de ser una molestia a provocar terror, ya que cometían delitos como violaciones, prostitución o asesinato y la situación económica de Brasil era similar a la actual de Egipto", explicaba Abdulá en su columna del diario Al Masry al Youm. Los menores que viven en esa situación en Egipto se acercan al millón, y afrontar el costo de la rehabilitación es muy caro, de donde el ejemplo de Brasil en el que "las fuerzas de seguridad brasileñas lanzaron una campaña para perseguir y matar a los niños como si fueran perros vagabundos? permitió limpiar las calles de las principales ciudades de Brasil. Ocurrió porque los dirigentes políticos tenían la voluntad de reforma y de combatir la corrupción, así como de dar empleo. Esta es la lección que todo el mundo debería aprender del caso de Brasil". El texto quedó publicado en la edición de papel, retirado de la edición digital, y Abdulá denunciado. Estos días se ha hecho público un nuevo concurso, un reality, de una cadena de TV rusa, a celebrar entre julio de 2017 y abril de 2018, en el que está todo permitido, peleas, alcohol, asesinatos o violación. La propaganda oficial de este reality, denominado Game2: Winter, que se celebrará en la taiga de Siberia, en un bosque a 30 grados bajo cero, lleno de animales salvajes, provistos los participantes de un ordenador portátil y cuchillos, dice: "Cada concursante da su consentimiento para poder ser mutilado, incluso asesinado. 2.000 cámaras, 900 hectáreas y 30 vidas", previa firma de un documento de consentimiento en el que se advierte de que la Policía intervendrá en el caso de que se violen las leyes. Se elegirán los participantes entre unos 60 pretendientes al programa, o bien entre quienes paguen previamente 160.000 dólares. Se aspira a 2.000 millones de espectadores por este programa dirigido por Evgeny Piatkovsky, con unos beneficios previstos de 1.615 millones de dólares. Piatkovsky ha declarado a RT que han recibido tal cantidad de solicitudes para participar, desde todo el mundo, que han tenido que aumentar la capacidad de la página web hasta 70.000 visitantes por segundo. Aclara que un periodista australiano entendió mal lo que dijo, y no se permitirán ni se favorecerán las violaciones, asesinatos y demás crímenes, pues hay que cumplir las leyes de Rusia. En un tramo de casi 1.000 hectáreas, vivirán 30 personas, sin internet, ni libros, ni TV, durante nueve meses, en invierno, construyéndose sus propias viviendas, y si alguno no puede más tendrá un botón especial que al accionarlo le permitirá ser evacuado en helicóptero en 30 minutos, sin derecho a volver. El hecho de que haya 30 minutos para llegar implica que los productores no podrán hacer nada en ese período de tiempo si pasara algo, y es lo que ha disparado las conjeturas. Bienvenidos a 2017.