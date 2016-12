Un poco de Montaigne es suficiente

Consuma productos canarios, mejores que tantas filfas como nos colocan los de allende. Acuda a una librería en lugar de a las grandes superficies. Exponga sus deseos. Escuche, hojee y ojee. Hágame caso: las muy presuntas obras maestras que vienen de otras autonomías (salvo Patria, de Fernando Aramburu, por ejemplo) ya están escritas aquí mismamente con igual gracia y oportunidad.

Pero si está dispuesto a gastarse la exorbitante cantidad de 11,95 euros (4,99 si prefiere el librónico: ya se sabe que los libros son carísimos) por 752 páginas, no lo dude: cómprese los Ensayos de Michel de Montaigne que acaban de reeditarse, ahora en Penguin Clásicos, en traducción de Gonzalo Torné, no completos pero suficientes. Vienen con propina incluida, porque con ese desmesurado y abusivo e inalcanzable y despilfarrador precio algo tendría que regalar la casa: se le añaden máximas, cartas, trozos de un diario, crónicas de viajes... El libro es comodísimo de llevar en el bolsillo o mochila, dobla bien. Haga como el propio autor: léalo "sin orden ni plan, a retazos". Y oirá usted reflexionar a quien quizá fuese el tipo más listo de su siglo sobre la amistad, la tristeza, la ociosidad, el dormir, la pedantería, los caníbales, la soledad, los olores, la conciencia, la ira, la virtud, el etnocentrismo, los cojos, la vanidad, la tolerancia, los carruajes, la fisonomía, la embriaguez? Escrito por quien sabía todo lo que había que saber a los 38 años, cuando decide apartarse del mundo y hablar consigo mismo. Notará usted cómo se enriquece, ríe, sonríe, se para a pensar, duda? Está escrito en el siglo XVI, pero suena a ahora mismo: "La insensatez no está nunca satisfecha, por más que se le conceda todo lo que desee", dice. Gimnasia mental contra el hartazgo navideño. Canela en rama a precio tirado.