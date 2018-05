Detenido el padre del bebé fallecido en La Matanza

La Guardia Civil ha detenido este martes, 29 de mayo, al padre del bebé de cinco meses que murió en La Matanza y que la Benemérita encontró en una vivienda del citado municipio tinerfeño, según han informado fuentes de la Comandancia.



Autopsia

La autopsia practicada al menor no es concluyente, es decir, el informe realizado no revela cuál fue el motivo del fallecimiento. Este hecho ha llevado a los agentes de la Guardia Civil a abrir nuevas líneas de investigación para poder conocer las posibles causas de lo ocurrido.

El informe que redacta las posibles formas en que la criatura de cinco meses perdió la vida no es concluyente, por lo que no se descarta aún la muerte natural ni existe un aumento de posibilidades de que se haya dado cualquier otro tipo de fallecimiento, informaron ayer fuentes de la Guardia Civil, quienes insistieron en que se mantiene el secreto sobre las actuaciones que se están llevando a cabo, por lo que no se revelarán datos sobre las líneas de investigación que puedan estar abiertas.

(Noticia en desarrollo)