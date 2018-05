La autopsia al bebé hallado muerto en La Matanza abre otras vías de investigación

La autopsia practicada al bebé de cinco meses hallado muerto este domingo en el interior de un domicilio del municipio de La Matanza no es concluyente, es decir, el informe realizado no revela cuál fue el motivo del fallecimiento. Este hecho ha llevado a los agentes de la Guardia Civil a abrir nuevas líneas de investigación para poder conocer las posibles causas de lo ocurrido.

El informe que redacta las posibles formas en que la criatura de cinco meses perdió la vida no es concluyente, por lo que no se descarta aún la muerte natural ni existe un aumento de posibilidades de que se haya dado cualquier otro tipo de fallecimiento, informaron ayer fuentes de la Guardia Civil, quienes insistieron en que se mantiene el secreto sobre las actuaciones que se están llevando a cabo, por lo que no se revelarán datos sobre las líneas de investigación que puedan estar abiertas.

Tal y como publicaba la opinión de tenerife en su edición de ayer lunes, sobre las 10:00 horas del domingo se daba aviso a los servicios de emergencia a través de la Sala Operativa del 112 en la que se alertaba del posible óbito en extrañas circunstancias de un bebé en el interior de una vivienda situada en el 205 A de la Carretera General del Norte, a la altura del citado municipio.

A esa hora, varios vecinos observaron a la madre del bebé corriendo por la calle con él en brazos. El cuerpo de la criatura, tapado parcialmente por una especie de manta, dejaba ver la cabeza y una de sus manos. Según relataron algunos de los vecinos que presenciaron la escena tras ser alertados por los propios gritos de la mujer y de su compañero sentimental, que también estaba junto a ella en la calle, "el bebé tenía la cara muy pálida y parecía algo más grande de lo nor-mal, como si estuviera hinchada", relató uno de ellos a periodistas de los medios de comunicación que se trasladaron hasta el lugar.

Poco antes de que llegara la ambulancia, los mismos vecinos indicaron que el compañero sentimental de la mujer se marchó corriendo del lugar sin que se sepa aún sobre su paradero. De hecho, las fuentes consultadas aseguraron que sigue la investigación para tratar de dar con este familiar para que preste declaración sobre lo sucedido.

Los sanitarios, al llegar el domingo al edificio Los Laureles, que está situado frente a una tienda de mascotas y artículos para animales de compañía, observaron que la pequeña había fallecido, por lo que se procedió a judicializar el caso. El médico forense de guardia, al igual que el juez en funciones de guardia se personaron en el lugar hasta que se procedió al levantamiento del cadáver ordenando su traslado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife donde ayer se procedió a practicarle la autopsia sin que esta haya revelado cuáles fueron las causas reales de la muerte de la pequeña.