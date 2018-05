Una discusión acaba con un vecino de Guía, Gran Canaria, degollado con una daga de Malí

El centro de Guía amaneció consternado con la noticia del asesinato de Mafour, un varón de origen magrebí que llevaba cinco años viviendo en una chabola situada justo detrás de la comisaría de la Policía Local en el casco guiense. "Aún no me lo creo, estaba con él ayer por la tarde", manifestó José Jiménez, amigo y conocido de la víctima. Según fuentes cercanas a la investigación, el presunto asesino confeso, Bacary D., de 34 años procedente de Malí, degolló a Mafour tras una discusión con una daga de unos 20 centímetros típico de su país. Ambos, según el homicida, estaban bajos los efectos del alcohol.

Los allegados a la víctima relatan que era un tipo tranquilo y pacífico, que se ganaba la vida recogiendo papas y lechugas en las fincas de las medianías del municipio. Ahmed Boharaz, que proviene de un pueblo cercano al de la víctima en Marruecos, aseguró que "era un chico tranquilo, de complexión delgada y muy educado". Según su compatriota, Mafour no tenía problemas de drogas ni con el vecindario. "Desde hace meses venía teniendo problemas con Bacary, siempre discutían, pero no llegaban a pelearse, no imaginé que podría llegar a esto", lamentó.

Tanto Boharaz como el colectivo marroquí de Guía aseguran que Mafour cuidaba de Bacary D. "Se aprovechaba de que era bueno y venía siempre a comer a su casa y se quedaba a dormir en una habitación contigua", señaló un magrebí. "Mafour no tenía ni fuerzas para pelearse con él, era mucho más pequeño y flaco que Bacary, que era alto y fuerte", precisó Boharaz, que se llevaba las manos a la cabeza pensando en lo sucedido.

A lo largo de la mañana los allegados a la víctima se fueron agolpando alrededor de la comisaría de la Policía Local para comprobar lo sucedido. José Jiménez, cercano a Mafour, relató emocionado que tanto el marroquí como el maliense tenían problemas con el alcohol. "Hace 10 años que conocía a Mafour, le ayude a que se instalara en esta vivienda y le aconseje que no acogiera a nadie más", comentó Jiménez, que no pudo contener las lágrimas al recordar que Mafour estaba ayudando al maliense a instalarse en Guía. "Ayer -miércoles para el lector- estuve charlando con él, como cada tarde, esto ha sido una noticia muy dura", manifestó Jiménez cerca de la vivienda.

Melany Díaz, trabajadora del Europan que hay cerca de la escena del crimen, aseguró que la comunidad magrebí que reside en Guía es pacífica. "No son para nada conflictivos, todo lo contrario, suelen ser más educados", resaltó Díaz, que desconocía quién podría ser la víctima. "Seguro que si lo veo lo reconozco, pero son bastantes por la zona y no los conozco personalmente", matizó. Según Díaz, todos los clientes que pasaron por el Europan a lo largo de la mañana de ayer no hablaban de otra cosa. "Creo que a todos nos ha sorprendido, porque no son problemáticos", explicó la panadera. Sobre las 13:30 horas la Guardia Civil realizó la reconstrucción de los hechos con Bacary, que desde el primer momento se declaró autor confeso del homicidio. Según las mismas fuentes, el maliense relató a los agentes que Mafour le molestaba a menudo y que durante la noche, borrachos los dos, discutieron y acabó degollando al marroquí, al que estuvo a punto de decapitar con una daga de unos 20 centímetros típica de Malí. Tras el homicidio, que ocurrió sobre las medianoche, Bacary se entregó en el centro de salud que hay junto a la comisaría de la Policía Local. Fuentes cercanas a la investigación revelan que se entregó portando la daga de grandes dimensiones llena de sangre. Asimismo, el homicida confeso estuvo muy tranquilo durante el transcurso de la reconstrucción de los hechos y durante su detención. Esta previsto que Bacary pase mañana a disposición judicial.