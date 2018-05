El novio de la mujer asesinada en Zamora cree que el autor confeso no actuó solo

David Alonso, el novio de Leticia Rosino Andrés, asesinada el 3 de mayo por un adolescente de 16 años en Castrogonzalo, pide el endurecimiento de las penas de reclusión para los menores de edad que han cometido delitos tan graves, abatido porque "me han matado a la novia", "nos comíamos el mundo", indicaba entre lágrimas en declaraciones a Espejo Púbico, en Antena3, mientras se refería al acusado como "un asesino" y pedía al Gobierno central que "tienen que reconocer las cosas como son y no puede saslir en 8 años no es ético, saldrá con 24 años".

El joven, al que se puede ver roto de dolor en las imágenes, declara su intención de luchar para conseguir que "la gente se mueva, se manifieste por todas, no ya por Leticia", un propósito para el que afirma haber sacado fuerzas, "que al principio no tenía".

La pareja llevaba junta cinco años, habían rehabilitado una casa en Castrogonzalo, el pueblo natal de David, un hogar "donde poder estar, con la idea de un niño", proyectando un futuro como pareja, "lo tenía todo con ella, sincronizados al cien por cien, y que lleguen y te lo roben así...".

El joven motró su indignación por la sangre fría mostrada por el acusado, que fue "de los primeros", en incorporarse al dispositivo de búsqueda promovido por el propio David entre la gente del pueblo y con amigos para tratar de localizar a Leticia, "lo he tenido delante de mí, ha tenido el valor de presentarse ahí, te da rabia, impotencia, te pasan muchas cosas por la cabeza".

El novio de Leticia había llegado a casa poco después de las 18.00 horas y, al comprobar que Leticia aún no había regresado de pasear. Su móvil estaba fuera de cobertura, "lo que me alteró, dije no es normal". David se muestra convencido de que el adolescente acusado "no actuó solo, hay cosas que no me cuadran, Leti era una tía alta, casi 1,80 metros, y un chaval por muy fuerte que sea.., para mí que hay más cosas, encubrimiento".