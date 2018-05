Un sindicato de la Guardia Civil respalda a los agentes agredidos en Buenavista

La Asociación Española de Guardias Civiles, vuelve a denunciar la falta de personal y de medios de autoprotección para los agentes. "La agresión sufrida por dos compañeros en el municipio tinerfeño de Buenavista es ejemplo más de la indefensión en la que nos encontramos. Como venimos denunciando de manera reiterada en AEGC no hay semana en la que no sea agredido un compañero. Esta la inauguramos con la agresión a dos compañeros de Buenavista, quienes tuvieron que hacer frente a una reyerta de más de 20 personas y sin poder contar con apoyos porque, a pesar de dar el aviso desde el COS al puesto de Icod de los Vinos, no pudo acudir ninguna patrulla porque no tenían pareja de servicio por la falta de personal. Es decir, que los dos agentes tuvieron que hacer frente solos a los más de 20 enardecidos porque cuando quiso llegar el refuerzo desde La Orotava, que está a más de 45 minutos en coche, los guardias civiles habían conseguido hacerse con la situación. Como ya hemos hecho en las anteriores agresiones volvemos a reclamar a la Administración que se haga cargo de las indemnizaciones de los insolventes".