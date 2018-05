'El Chicle' niega el atropello y afirma que asfixió a Diana Quer de forma involuntaria

José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, autor confeso de la muerte de Diana Quer, ha prestado hoy por primera vez declaración ante el juez instructor del caso, ante quien ha admitido haber estrangulado a la joven madrileña "involuntariamente", lo que supone un cambio en la versión dada ante la Guardia Civil.

En aquel momento había dicho que mató a Diana Quer en un atropello involuntario, una versión que los investigadores descartaban porque no se correspondía con las evidencias, que apuntaban a un estrangulamiento.

Abuín Gey acudió hoy a las dependencias judiciales de Ribeira (A Coruña) para conocer que será juzgado por un jurado popular por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra libertad sexual por la desaparición y muerte de la joven madrileña. Una vez allí, a petición de su defensa, decidió prestar declaración por primera vez ante el juez.

El pasado 1 de enero este mismo juzgado, ante el que se negó a declarar, el juez decretó el ingreso en prisión después de que, un día antes, el propio Abuín Gey condujese a la Guardia Civil a la nave de Asados (Rianxo) donde se encontraba oculto el cuerpo de la joven madrileña desaparecida.

Desde ese momento el único investigado en la causa se había negado a declarar ante el juez pero sí lo había hecho ante la Guardia Civil en un testimonio en el que dijo que atropelló a la joven, mientras que hoy ha dicho que la estranguló.

Este extremo ha sido relatado a la prensa por el abogado de los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que asistió a la toma de declaración en la que el acusado admitió haber matado a la joven diciendo que "la estranguló pero involuntariamente".

Sin embargo, esta versión tampoco convence a la acusación particular que cree que la de hoy ha sido una "declaración absolutamente contradictoria" a la anterior."Pasamos de una mentira a la otra mentira, nada más", ha reiterado el abogado.

Además, durante su declaración, según este abogado, ha negado la implicación de una tercera persona en el crimen y "ha exonerado totalmente" a cualquier otra persona en la participación de los hechos que "asume (él) solo", ha apuntado Pérez Lama.

De este modo ha exonerado "totalmente" a su mujer que llegó a estar investigada en esta causa aunque el juzgado terminó por acordar el sobreseimiento de las actuaciones sobre la mujer.

Juan Carlos Quer: "No ha sido capaz de sostenerme la mirada"



El padre de la joven, Juan Carlos Quer ha acompañado de su letrado ha acudido a los juzgados de Ribeira, en los que ha podido ver a El Chicle, en un momento que ha sido "muy doloroso" para él.

Antes de entrar a la sala había dicho que tenía el objetivo de "mirar a los ojos" al "depredador sexual" que acabó con la vida de su hija y a la salida ha dicho que no ha sido posible.

"En modo alguno ha sido capaz de dirigirme una mirada porque no tiene capacidad para poderlo hacer", ha apuntado Quer en declaraciones a la prensa.

<img alt="" longdesc="Juan Carlos Quer, a su llegada al juzgado. EFE" src="/elementosWeb/gestionCajas/MMP/Image/2018//quer.jpg" style="width: 690px; height: 400px;" />

"Ha bajado en todo momento la cabeza, aunque he intentado cruzar la mirada con él. En modo alguno ha sido capaz de sostenerme la mirada, porque no tiene capacidad de hacerlo", ha dicho Juan Carlos Quer, que ha calificado este trance de "muy doloroso". "Esos depredadores sexuales solo actúan contra seres que no se pueden defender", ha sentenciado.

El padre de la víctima ha viajado hasta Galicia "representando" a Diana y "a todas las mujeres y jóvenes de este país". "Para decir que hasta aquí hemos llegado", ha destacado, reclamando de nuevo el mantenimiento de la prisión permanente revisable para no "seguir sacando a la calle a delincuentes que, sistemáticamente, reinciden".

Para Juan Carlos Quer, un sistema judicial excesivamente "garantista" está "desprotegiendo" a las víctimas, por lo que ha pedido "a todos los ciudadanos españoles que quieran proteger a sus hijos" que apoyen su causa por el mantenimiento de la prisión permanente revisable.

El padre de Diana Quer, ha insistido en la necesidad de practicar estas diligencias, entre otras, porque está seguro de que el procedimiento judicial "demostrará" que hubo agresión sexual por parte de José Enrique Abuín, a pesar de los intentos del acusado de que "no quedase ningún tipo de evidencia biológica" en el cuerpo de la joven.

En el caso de su hija, pide "justicia, que no venganza" y, por ello, incide en reclamar que no se derogue la ley de prisión permanente revisable y para ello su intención es "desarrollar un movimiento ciudadano" para conseguir que el Código Penal "responda a la realidad social" que demanda un endurecimiento de las penas de forma que "no sigamos sacando a la calle a delincuentes sexuales que sistemáticamente reinciden".

Tras el acto jurídico de hoy, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ribeira tiene un plazo de cinco días para aceptar las pruebas demandas por la acusación particular.