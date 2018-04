Investigan un presunto abuso sexual a una joven en una fiesta universitaria de Murcia

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer un supuesto caso de abuso sexual ocurrido este jueves por la tarde-noche en una fiesta universitaria en el Campus de Espinardo, en Murcia, según han informado fuentes policiales.

Según manifestó la víctima, una joven de 19 años, al agente que se desplazó hasta el lugar, conoció al chico en el transcurso de la fiesta y, con posterioridad, decidieron ir a un lugar más apartado.

La joven, en estado ebrio, perdió el conocimiento y al despertarse observó al chico abusando sexualmente de ella, por lo que le pidió que desistiera de su actitud, cosa que él no hizo. Fuentes cercanas al caso indicaron que no se trató de una agresión sexual en sí.

Tras contar lo sucedido a las autoridades, la joven acudió junto a sus padres al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para que se le realizase una exploración.

De momento, han prestado declaración los agentes de la Policía Nacional que atendieron en primera instancia a la joven. A lo largo de la mañana está previsto que un agente de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional tome declaración a la víctima en la comisaría de Murcia, han indicado las fuentes.

"Es una investigación que está abierta, en un principio sobre un abuso sexual. No sabemos todavía porque no se ha podido tomar declaración a la víctima; entonces, hasta que no tomemos declaración, no sabemos si es una agresión, si es un abuso... en principio, por lo que se desprende de la presencia de los compañeros de Policía Nacional parece que hablamos de un abuso sexual", explicó una portavoz del Cuerpo, que confirmó, poco antes del mediodía de hoy, la víctima no ha declarado todavía.