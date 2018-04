La nota presentada en el caso de Juana Ramos es de su ex "sin ninguna duda"

Miguel Ángel Ramos escribió la nota en la que explicaba a su expareja, la vecina de La Paterna Juana Ramos que lleva desaparecida desde el 20 de agosto de 2016, cómo se deshizo de su alianza matrimonial tras tirarla en una cueva semisumergida con un plomo para que se hundiera. La prueba caligráfica realizada al manuscrito revela "sin ninguna duda" que el principal sospechoso del homicidio es el autor de la misma pese a que en la última declaración realizada en sede judicial negara a la juez instructora del caso su autoría. La Policía Nacional, por su parte, continúa con los rastreos en la costa norte de la Isla para tratar de hallar algún indicio que lleve a los investigadores al paradero de la mujer de la que no se conocen noticias desde hace ya 979 días.

Las partes implicadas en la investigación conocieron ayer a través de un auto judicial el resultado del análisis de la letra que resuelve cualquier duda sobre quien fue su autor. En el escrito redactado en una libreta, Miguel Ángel Ramos indicó a la que era por entonces su pareja sentimental: "Te voy a decir lo que hice con mi alianza de casado. Cuando vi que aquello no funcionó me la quité, la amarré a un plomo grande y me fui de pesca submarina. Bajé unos cinco o seis metros y la metí en una cueva bajo el mar que yo sólo sé dónde está. Ahí se hundió mi matrimonio".

Esta declaración, encontrada de forma casual más de un año después de la desaparición, centra aún más las sospechas en el exnovio de Juan Ramos, quien se encuentra imputado por los delitos de detención ilegal y de homicidio. Éste incluso permaneció en la cárcel por orden de la magistrada María Auxiliadora Díaz del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2, aunque con posterioridad fue puesto en libertad por la Audiencia Provincial al entender que carece de antecedentes y no hay riesgo de fuga debido a que no tiene recursos económicos.

Esta juez, después de tomar declaración a Miguel Ángel Ramos el pasado 16 de febrero, señaló que el imputado incurre en "innumerables mentiras". "No podemos dar ninguna verosimilitud a lo declarado por el investigado en sede judicial ya que desde un primer momento ha faltado a la verdad en innumerables ocasiones, desde la geolocalización de los teléfonos el día de la desaparición de la señora Juana, hasta el día de hoy", aseguró la juez en el auto.

Ahora se une un nuevo engaño. En aquella testificación Miguel Ángel Ramos, cuando se le mostró el manuscrito, aseguró en un primer momento que aquella letra podría ser suya. En cambio, cuando se le relató el contenido íntegro del mismo negó tajantemente que fuera el autor. Esta mentira ahora se derrumba por completo después de la prueba pericial ordenada por la magistrada María Auxiliadora Díaz, que ha demostrado que este vecino del barrio aruquense de Bañaderos fue quien escribió de su puño y letra la nota en la libreta, como precisaron las mismas fuentes consultadas.

Mientras tanto, los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias continúan con los rastreos para tratar de encontrar alguna pista sobre el paradero de Juana Ramos, que en el momento de su desaparición tenía 52 años. Los investigadores centran la búsqueda en el litoral norte para intentar encontrar la cueva semisumergida de la que habla el principal sospechoso en el texto encontrado. Así, durante el último mes se han rastreado numerosos pozos, cuevas y grutas sin resultado positivo hasta el momento.

Ya un dispositivo en el que también participaron miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y la Policía Nacional peinó la costa norte poco después de que se denunciara la desaparición, aunque siempre con resultado negativo.