Buscan a una mujer de 51 años que fue vista por última vez en Punta del Hidalgo

La Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna busca a una mujer de 50 años, que desapareció el domingo de su domicilio, tras subir a bordo de su turismo, un Toyota Rav 4 de color azulado, según denuncia interpuesta por su hija.

La mujer mide entre 1,58 y 1,60 metros de estatura, tiene el pelo corto, piel blanca, cabello castaño y acento canario.

La mujer fue vista por su hermano en La Punta del Hidalgo el pasado domingo y hasta el momento de redactar esta información no se tenía constancia de la localización de esta mujer. Sus familiares comunicaron a los investigadores que la desaparecida no tiene enfermedad mental alguna. Además, la mujer no se llevó ni la cartera ni el teléfono móvil.