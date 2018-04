Los dos detenidos por el atropello en Adeje pasan hoy a disposición judicial

Los dos hombres detenidos el domingo acusados del atropello el pasado jueves que costó la vida a un niño irlandés de 10 años, serán puestos hoy, martes, a disposición judicial ante el titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del partido de Arona.

El atropello tuvo lugar frente a la entrada principal del centro comercial Gran Sur, en el municipio tinerfeño de Adeje. Los dos arrestados, procedentes de Letonia -uno de ellos con antecedentes penales, según fuentes de la investigación-, serán acusados de un delito contra la seguridad del tráfico, homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro (en el caso del conductor), mientras que al hombre que lo acompañaba, se le imputará un delito por omisión del deber de socorro.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa completando las diligencias de recopilación de pruebas que acompañarán a los dos detenidos ante el Juzgado.

La detención de los dos presuntos implicados en el atropello mortal es el resultado de una importante operación puesta en marcha el mismo jueves cuando se supo con certeza, poco después del accidente y gracias al testimonio de testigos presenciales, que el conductor del vehículo había arrollado al pequeño y huido del lugar, en la calle Dublín de Adeje, sin prestarle auxilio. El niño, llamado Carter Carson, de 10 años, perteneciente a una familia que acababa de llegar al sur de Tenerife para pasar unas vacaciones procedente de Irlanda del Norte, quedó en estado crítico y su fallecimiento se confirmó al día siguiente, el viernes por la noche, tras pasar varias horas en estado de coma irreversible.

El operativo de búsqueda del vehículo empezó dirigiéndolo la Policía Local de Adeje y ya el viernes por la tarde, cuando no se había confirmado todavía la muerte del menor, pasó a manos de la Policía Nacional. De cualquier forma, este cuerpo contó con la colaboración de varias policías locales -principalmente la de Adeje y Granadilla de Abona- y la Guardia Civil, que trabajaron de forma coordinada. Pero contaron con una gran ayuda: la colaboración ciudadana. De hecho, los tres cuerpos de seguridad recibieron decenas de llamadas ante la indignación que provocó el suceso entre los tinerfeños.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el primero en anunciar las detenciones el domingo, pasadas las 09:30 de la mañana a través de su cuenta de Twitter, escribió: "La Policía ha detenido a dos hombres por su presunta relación con el atropello mortal de un niño en Tenerife. La colaboración ciudadana, una vez más, ha sido fundamental. Gracias a todos por vuestra ayuda".

Según las informaciones a las que tuvo acceso la opinión de tenerife, uno de los arrestados adquirió supuestamente el Alfa Romeo -modelo 145, de color rojo y llantas negras-, con el que los investigadores creen que se cometió el atropello, a un hombre residente en San Isidro, en Granadilla de Abona, que fue conducido el sábado a comisaría para tomarle declaración. Este hombre informó a los agentes de la Policía Nacional que había vendido su vehículo a este ciudadano letón.

La pista principal la dio un policía nacional fuera de servicio de Puerto de la Cruz que paseaba el viernes con su familia por Adeje, municipio al que había acudido para ver la escenificación de la Pasión de Cristo, uno de los actos más importantes de la Semana Santa en Tenerife. El agente se encontró con un vehículo aparcado frente al campo de fútbol de Adeje, cerca del instituto IES El Galeón, que tenía características compatibles con el vehículo rojo, con llantas negras y daños en la parte delantera derecha, que buscaba el operativo desde el mismo jueves.

Al policía fuera de servicio le extrañó que no fuera un Volkswagen, la marca que en un principio se pensó era la del vehículo del atropello. Pero por las imágenes captadas por varias cámaras de un coche rojo, tomadas antes del atropello, no se podía precisar de qué modelo se trataba. El agente envió una imagen del coche Alfa Romeo a sus compañeros de la Policía Nacional en Adeje, estos localizaron a la persona que figuraba como responsable del vehículo en los ficheros de la Guardia Civil y el hombre de Granadilla apuntó que lo había vendido a un ciudadano letón residente en Tenerife desde hacía unos meses. El vehículo habría sido llevado de ese lugar de Adeje a otro punto, posiblemente por el mismo conductor que atropelló al niño, un extremo que no ha sido confirmado oficialmente.

El vehículo se encuentra en manos de los investigadores, que han tomado muestras para aportar a la causa judicial pruebas contra los detenidos. Sin embargo, están seguros de que el coche que causó el atropello es ese Alfa Romeo, que además de ser rojo y tener las llantas negras, registra daños en la parte frontal derecha, concretamente en la carrocería y los faros. Fue así como la Policía Nacional dio con los dos letones, que se encuentran detenidos en la comisaría de Adeje en espera de pasar en las próximas horas a disposición judicial.

El niño, Carter Carson, de 10 años y natural de Newtownabbey, una localidad ubicada al norte de Belfast, en Irlanda del Norte, falleció el viernes por la noche horas después de entrar en coma como consecuencia de las graves heridas del atropello. El pequeño sufrió dos fuertes golpes en la cabeza, que le provocaron hemorragias, y uno en el pecho, que le dejó serios daños en el pulmón derecho.