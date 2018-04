La Policía Nacional toma declaración a un sospechoso del atropello mortal de Adeje

La Policía Nacional, en coordinación con varias Policías Locales del sur de Tenerife, principalmente las de Adeje y Granadilla y con la Guardia Civil, logró localizar ayer tras un intenso operativo a un hombre residente en San Isidro, sospechoso de tener relación con el atropelló del pasado jueves de un niño en Adeje, que finalmente falleció.

Se trata de un varón, cuyos datos no han trascendido por el momento, que estaría presuntamente a cargo de un Alfa Romeo rojo modelo 145 con llantas negras, que fue encontrado el viernes por la tarde con daños en la parte delantera que serían compatibles con los del atropello.

El hombre prestó declaración durante la jornada de ayer, sin que haya trascendido ningún dato más, según han informado a la opinión de tenerife fuentes oficiales. También se está tomando declaración a otras personas en calidad de testigos directos del atropello, tras haberse puesto en contacto con el cuerpo de la Policía Nacional, depsués de la movilización ciudadana a través de las redes sociales generada para localizar al vehículo.

Ninguna detención

Desde la portavocía de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones desde la jornada del pasado viernes, cuando aún no se había confirmado el fallecimiento del menor, se sostiene que no se ha producido aún ninguna detención y que no existe certeza de que el vehículo localizado sea el implicado en el accidente mortal. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional seguía pidiendo la colaboracion ciudadana para localizar "al coche rojo que el jueves 29 atropelló a un niño de 10 años en Adeje, Tenerife, y se dio a la fuga", ilustrando el tweet con una fotografía del vehículo extraída de las imágenes de las cámaras de seguridad.

¿Conducía o lo alquiló?

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación han confirmado a este periódico que en este momento las pesquisas se centran en tratar de averiguar si este hombre conducía el pasado jueves, cuando ocurrieron los hechos, el vehículo, o lo cedió o alquiló a otra persona. De esta forma, el Alfa Romeo localizado que centra en este momento todas las pesquisas como implicado en el accidente.

El Alfa Romeo modelo 145 rojo fue encontrado el viernes por la tarde no muy lejos del lugar del atropello, frente al campo de fútbol de Adeje, cerca del instituto IES El Galeón, por un policía nacional fuera de servicio que se encontraba con su familia en las procesiones de Adeje cuando se encontró con el vehículo.

El agente pensó que podía ser el coche del atropello pero dudó dado que las informaciones iniciales hacían referencia a que se buscaba un turismo rojo de la marca Volkswagen. Sin embargo, comunicó el hallazgo a sus compañeros del Sur y envió una imagen.

Los investigadores poseían imágenes del coche captadas por cámaras de seguridad, cerca de la zona implicada pero anteriores al atropello, pero no tenían la suficiente nitidez como para determinar el modelo. Sí se sabía que era rojo, tenía las llantas negras y daños en la parte derecha frontal, sospechando que se trataba de un Volkswagen. A partir de ese momento y en base a estos datos y con la ayuda de decenas de llamadas, los cuerpos de seguridad iniciaron un operativo.

El Alfa Romeo

Al llegar al punto donde el agente fuera de servicio había encontrado el Alfa Romeo se toparon con que no se encontraba en ese lugar. Fuentes de la investigación aclararon que el responsable del vehículo pudo moverlo en torno a las 15:00 horas del viernes, siempre según la primera hipótesis de unas investigaciones que se están llevando a cabo en este momento. Finalmente, lo encontraron en un punto cercano a donde lo halló el agente fuera de servicio. Transmitido el hallazgo, los agentes que trabajaban en la búsqueda comprobaron que efectivamente ese coche podía ser el del atropello, al encajar con la descripción y los daños que se habían recabado y localizaron al responsable del turismo, el hombre de San Isidro, municipio de Granadilla de Abona, que podria tener relación con el atropello mortal al menor irlandés el pasado jueves frente al Centro Comercial Gran Sur de Adeje, en la calle Dublín, dejándolo en estado crítico y huyendo del lugar.

Lesiones muy graves

El pequeño , de 10 años,fue trasladado el jueves de Hospiten Sur a la Unidad de Cuidad Intensivos del Hospital Universitario de La Candelaria, donde entró en muerte cerebral la noche del viernes y finalmente se confirmó poco después su fallecimiento.

Tenía al menos dos golpes muy fuertes en la cabeza, con hemorragias internas, así como graves daños en el pulmón derecho que hicieron inútiles los intentos del personal sanitario por mantenerlo con vida.

La Policía trata de determinar en este momento si el Alfa Romero es el coche responsable del accidente mortal y, en ese caso, qué relación tiene el responsable del vehículo con el atropello o si pudiera haber otras personas involucradas, confiando en que las próximas horas sean decisivas para la resolución del caso.