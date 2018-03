Nuevas denuncias contra el dueño de un pub de La Laguna por acoso sexual

Las denuncias contra el dueño del pub Simpalabras del cuadrilátero de La Laguna por presunto acoso sexual han aumentado desde que el caso saltó a los medios de comunicación y el investigado, S. E., fue detenido el pasado lunes.

El acusado de haber cometido presuntamente abusos a empleadas, candidatas a empleadas y jóvenes clientes -él lo niega de forma rotunda- iba a declarar este miércoles en los juzgados de la La Laguna pero la magistrada de guardia ha pospuesto esta declaración a este jueves, a las 9:30 horas.

Mientras, la juez de guardia de La Laguna está tomando declaración este miércoles a denunciantes y testigos de los hechos que se investigan.

Según fuentes oficiales, son ya una docena las jóvenes que han presentado denuncia formal contra este hombre, que además de hostelero es soldado profesional, destinado en el regimiento de Infantería Tenerife número 49.

Empezaron siendo tres las chicas que lo acusaron formalmente de presunto acoso y ya son una docena aproximadamente, además de al menos dos testigos que también han prestado declaración en los juzgados de La Laguna.

Pero son más las chicas que sin haber presentado una denuncia formal ante la Policía han criticado unos presuntos hechos de acoso sexual en las redes sociales. Uno de los muros de Facebook que se llenó de estos comentarios fue el del propio pub Simpalabras.

"En este establecimiento se cosifica, se agrede, se acosa sexualmente y se vulneran los derechos de las mujeres. ¡Cuidado!". Es uno de los comentarios puestos en el muro de la chupistería.

Algunas de estas jóvenes aseguraron que la afición del dueño es "incomodar y molestar a cualquier chica que se le meta entre ceja y ceja, con intenciones sexuales". "Si le gustas te propondrá darte copas gratis (que hará él mismo) a cambio de que respondas a preguntas subidas de tono, por no hablar de lo suelta que tiene la mano".

Otras señalaron que el precio que hay que pagar a cambio de trabajar en ese lugar es "caro", ya que el sueldo "no es el prometido" y "no es cómodo trabajar allí", además de señalar que las entrevistas de trabajo "no son cómodas" y el denunciado hacía preguntas como: "¿A ti te molestaría que me rozara contigo por detrás mientras atiendes la barra?".

S. E. ha permanecido este miércoles en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en la lagunera calle Nava y Grimón. A través de su abogado ha negado los hechos.

Además de la docena de denuncias y dos testigos, la Policía Nacional ha efectuado al menos tres registros en la vivienda del hostelero y en el propio pub del cuadrilátero de La Laguna, que se dedicaba a los chupitos.

El denunciado ha explicado que todo parte de malentendidos y que no ha cometido delitos de ningún tipo. Mientras, la Policía sigue recabando posibles pruebas e investiga, además, si alguna de las supuestas afectadas es menor de edad.