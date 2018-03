Detenido el propietario del local del Cuadrilátero, en La Laguna, acusado de presunto acoso sexual

El propietario de la chupitería ubicada en la zona del Cuadrilátero de La Laguna que fue denunciado recientemente por decenas de mujeres por presunto acoso sexual, ha sido detenido este lunes 26 de marzo. El varón, militar de profesión, había sido acusado por numerosas mujeres a través de las redes sociales. A raíz de dichas denuncias, otras féminas han decidido sumarse a dar la cara y poner en conocimiento de las autoridades las supuestas prácticas irregulares de este empresario de la noche lagunera. No obstante, según fuentes de la Delegación del Gobierno, no se descarta que pueda haber más casos, ya que a los investigadores les consta que existen, sin embargo, aún no se han decidido hacer efectiva una denuncia contra el ahora detenido.

Según ha podido saber este periódico, este martes 27 de marzo se tiene previsto que pase a disposición judicial, y se darán a conocer los cargos que se le imputan. Asimismo, y por su condición de militar, está a la espera de comunicar su nueva situación procesal a sus mandos.

El hombre ha sido acusado por acosar sexualmente a sus empleadas, así como a otras mujeres que asistían a realizar entrevistas de trabajo en el local. Entre los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Facebook de dicho local de copas puede leerse: "En este establecimiento se cosifica, se agrede, se acosa sexualmente y se vulneran los derechos de las mujeres. ¡Cuidado!". Otras jóvenes aseguran que el hobbie del dueño es "incomodar y molestar a cualquier chica que se le meta entre ceja y ceja, con intenciones sexuales. Si le gustas te propondrá darte copas gratis (que hará él mismo) a cambio de que respondas a preguntas subidas de tono, por no hablar de lo suelta que tiene la mano". Y otras aseguran que el precio que hay que pagar a cambio de trabajar en ese lugar es "caro", ya que el sueldo "no es el prometido" y "no es cómodo trabajar allí", además de señalar que las entrevistas de trabajo no son cómodas y las preguntas son poco frecuentes, como por ejemplo, "¿a ti te molestaría que me rozara contigo por detrás mientras atiendes la barra?".

Según adelantó la semana pasada Radio Club Tenerife, la Policía Nacional había abierto una investigacióncontra el dueño del local después de que una mujer presentara una denuncia por un presunto caso de acoso sexual.