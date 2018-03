"Ha sido un palo muy fuerte"

Sebastián Álvarez no salía de su asombro. "Todavía no me lo creo. Si hablé con Antonio el otro día y todo iba bien... Es increíble", decía para sí a escasos metros de la entrada de los invernaderos de plátanos donde ocurrió la tragedia, en Guaza, en el sur de Tenerife. Como él, los vecinos de Guaza y de otros núcleos de esta zona del municipio de Arona no se creían lo que acababa de pasar en una finca de plataneras: los cuerpos de Antonio Ortega; su esposa, Carmen Martín y el padre de esta, Luciano Martín, habían aparecido sin vida a primera hora de la mañana de ayer acuchillados con gran violencia presuntamente por el hijo del matrimonio.

"Aquí todo el mundo conocía a Antonio el de los puros, como lo llamaban. Yo trabajé para él hace unos años en la finca. También conocía a su mujer y al padre de esta, Luciano, un señor muy mayor. Les teníamos mucho aprecio. No me explico qué ha podido pasar", comentó Sebastián Álvarez. El vecino de El Fraile, localidad muy próxima a Guaza, cuenta que Antonio era un hombre "muy trabajador". "Estaba siempre en su finca y luego salía para tomarse algo y vender los puros que traía de La Palma, de gran calidad. Los vendía en bares y restaurantes de la zona", detalla.

Apenas lo conocían

Sobre el presunto autor del triple parricidio, el hijo adoptado de Antonio y Carmen, que confesó ayer los hechos, manifiesta que "apenas" lo conocía. "Lo vi de niño. Llegaría procedente de Venezuela con unos 8 años para ser adoptado por Antonio y Carmen. Hace un tiempo me lo encontré y me dijo que estaba estudiando en Madrid. De hecho, sus padres iban a visitarlo pero no sé exactamente si estaba estudiando o estaba por otro motivo", precisa. Este aronero y vecinos de la finca relataron que Antonio, Carmen y Luciano eran de La Palma y tenían pensado mudarse a la Isla Bonita, donde poseían una casa.

Antonio emigró a Venezuela y hace unos 25 años decidió regresar a Canarias, pero no a su La Palma natal, sino a Tenerife, donde adquirió una finca de plátanos en el Valle de Guaza y adoptó a un menor venezolano. Su mujer, Carmen, dio clases en el colegio de infantil y primaria Pérez de Valero, de Guaza, y se había jubilado.

"Ella solía llevar al padre, don Luciano, a la Asociación de Vecinos de Guaza para que jugara al dominó. Yo a veces jugué con él y el propio Antonio. Eran muy buena gente", asegura un residente de las inmediaciones de la finca de la calle Abdón Rocha que conocía a las víctimas y al presunto parricida. "Antonio era simpático y afectuoso. Te saludaba con mucho cariño. La gente le tenía mucho aprecio, a él y a toda su familia", relata este hombre que prefiere no dar su nombre. "Ha sido un palo muy fuerte", musita mientras se va cabizbajo.

Otra vecina que no quiere dar su identidad asiste al ir y venir de vehículos de los equipos de investigación con una mano en la frente. "No salgo de mi asombro. No estamos acostumbrados a tragedias como ésta aquí", subraya. "Luciano estaba muy viejito pero era encantador y muy culto. Luego, conocíamos más a Antonio que a Carmen pero ambos formaban una familia trabajadora, muy estimada aquí. Antonio siempre iba sonriendo. Es la imagen que se me quedará de él para siempre", explica la vecina de estas "excelentes personas" cuyo asesinato dice haberla dejado "helada".

Corroborar lo sucedido

Las declaraciones de consternación se repiten y a medida que se aproxima el mediodía se va acercando más gente, algunos para corroborar que lo que les han dicho es cierto. "Al comprobarlo me he quedado de piedra. Qué pena. Qué terrible", comenta otro aronero que no quiere añadir nada más.

A eso de las 12:20 horas, el furgón funerario se lleva los tres cadáveres. La puerta metálica principal de la finca, rodeada de invernaderos, apenas deja ver, a lo lejos, el trajín de los agentes de la Guardia Civil que trabajan en la vivienda para obtener todas las pruebas. Una hora antes había abandonado la explotación de plataneras el que en ese momento era el principal sospechoso, de 23 años, a bordo de un vehículo camuflado de la Guardia Civil rumbo al cuartel de la Guardia Civil en Playa de Las Américas, donde se le toma declaración. Horas después confesaría su culpabilidad. Entre invernaderos y casas terreras, en una carretera estrecha y zigzagueante que cruza el corazón del Valle de Guaza, llama la atención un grupo de cámaras y periodistas apostados frente a los vehículos de la Guardia Civil. Es una zona del sur de la Isla dedicada a la agricultura y el sector de los servicios, que mezcla fincas con urbanizaciones industriales. Además, acoge a muchos trabajadores de los puntos de mayor actividad turística.

Hay problemas en Guaza, según sus residentes, como robos. En la misma zona donde se encuentra la finca de la tragedia se habían producido sucesos de este tipo en los últimos meses. Y hace cuatro, un incendio en estos mismos invernaderos. Pero nadie imaginó que pudiera ocurrir una tragedia como esta.