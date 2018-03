Detenido el presunto autor del triple asesinato en Guaza, en el sur de Tenerife

El principal sospechoso del triple asesinato en Guaza ha sido detenido en torno a las 11:30 horas de este viernes 23 de marzo. Se trata del hijo adoptivo del matrimonio hallado muerto junto al padre de la mujer, también asesinado, los tres con heridas de arma blanca.

Desde el principio de la investigación los agentes han sospechado del joven de 23 años, que fue quien realizó la llamada telefónica avisando de los hechos a las 5:00 horas de la mañana en "alto estado de nerviosismo", según han indicado las fuentes consultadas. El joven ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

El juez que investiga el triple homicidio ha decretado que las actuaciones se lleven bajo secreto.

Así lo han informado a los medios la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, y el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, a raíz de la aparición de los cuerpos sin vida de tres miembros de una misma familia en una finca situada en la calle Abton Guanche.

Los fallecidos, todos originarios de La Palma, del municipio de San Andrés y Sauces, son un matrimonio de unos 60 años y el padre de la mujer. El hombre, de 66 años, Antonio Morales, llevaba 25 años en Tenerife tras volver de Venezuela donde estuvo trabajando en el sector de la agricultura. Morales era muy conocido en Guaza debido a que vendía puros de La Palma. La mujer, Carmen y de unos 70 años, había sido profesora en el Insituto Pérez de Valero, en Los Cristianos. Por último, la tercera persona asesinada es el padre de ella, de unos 90 años y que respondía al nombre de Luciano.

Los hechos ocurrieron entre las cinco y seis de la madrugada. La Policía Local de Arona recibió una llamada posteriormente de una persona comunicando que había encontrado muertos a sus padres y a su abuelo, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil. En el lugar se personaron Policía Judicial de la Benemérita y el juez del Juzgado de Guardia de Arona.

La delegada del Gobierno ha informado que el juez aún no ha ordenado el levantamiento de los cadáveres, se han iniciado las correspondientes líneas de investigación, que están bajo secreto, y todavía tendrá que pasar a declarar el único testigo de los hechos.

Mercedes Roldós indicó que de momento no se baraja ninguna hipótesis sobre lo que ha podido ocurrir, pues la investigación no acaba más que empezar, por lo que habrá que esperar a tomar declaración al único testigo y a las pruebas que se obtengan de la inspección ocular del lugar por parte de la Guardia Civil. No obstante, vecinos de la zona, afirman que podría haberse tratado de una gran discusión.

Guillermo Díaz Guerra, por su parte, ha detallado que los tres fallecidos presentaban signos evidentes de haber sido apuñalados, a falta de la confirmación del estudio forense.

Los mismos vecinos han señalado a este periódico que el joven detenido es una persona poco sociable que apenas se relacionaba con otros residentes de la zona.