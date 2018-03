"Todos son héroes a precio de saldo", gritaba ayer el portavoz de Justicia Salarial Policial (Jusapol), en Tenerife Eduardo Rodríguez, en el transcurso de la manifestación que recorrió la calle del Castillo y finalizó en la plaza de La Candelaria, de la capital tinerfeña y que congregó a un millar de personas.

"El subinspector del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, Blas Gámez, fue asesinado apuñalado en septiembre de 2017. Cobraba 1.800 euros de sueldo. Víctor Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa, guardias civiles del Equipo Roca de Alcañiz, Teruel murieron asesinados en Albalate del Arzobispo a manos de Igor el Ruso. Cobraban 1.500 euros. El cabo primero de la Benemérita Diego Díaz, falleció cuando prestaba auxilio en Sevilla. Su sueldo era de 1.600 euros". Con estas semblanzas el portavoz de Jusapol quiso recordar el agravio comparativo con las policías autonómicas, donde un agente de los mossos o un ertzaina cobra 2.100 euros nada más salir de la academia. "Nos jugamos la vida a precio de saldo. ¿Acaso no merecemos cobrar lo mismo que un agente autonómico. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Basta ya de engaños. Esta familia no lucha sola", matizó el portavoz tinerfeño de Jusapol que lleva 16 años en la Policía Nacional. Mariano Cejas, representante de Ciudadanos en Tenerife, quiso compartir estas reivindicaciones con los funcionarios. "Trabajos iguales, remuneraciones iguales. Los 1.500 millones tienen que llegar a los bolsillos de todos, porque salvan vida y luchan por España. Por eso es importante estar aquí. No habrá Presupuestos Generales si no hay equiparación salarial". Por su parte, el responsable de Vox en la Isla, Alejandro Gómez puntualizó que "exigimos dignidad y Justicia para cada uno de ustedes. La seguridad de todos los ciudadanos recae en ustedes", finalizando con un "prohibido rendirse". La marcha contó con el apoyo de Jusapol de Gran Canaria.