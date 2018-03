El parricida de Getafe: "He matado a mis hijos. No quiero que sufran"

La Policía Nacional está a la espera de la autopsia de los dos menores de 8 y 13 años que fueron hallados ayer por la tarde calcinados en su vivienda de Getafe, para determinar si estaban muertos antes del incendio que se registró en una de las habitaciones, ha informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El presunto asesino, José Alberto, encerró a sus hijos, Marina de 8 años y Alejandro de 13, en su habitación. Después cerró la casa con llave e inició el fuego. Eran las ocho y cuarto de la tarde. Los vecinos vieron el humo y avisaron a Emergencias. La madre llegó en ese momento y fue quien les abrió la puerta. Los niños estaban muertos y colocados sobre la cama de la habitación de los padres. Esta mañana la policía científica encontraba una nota del padre que decía: "Les he matado. No quiero que sufran". Poco después, se suicida tirándose a las vías del tren. Por todo ello, todo apunta a que se trata de un doble infaticidio aunque los supuestos motivos del padre para acabar con la vida de sus dos hijos no están aún claros. La madre, Raquel, tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Fuentes del entorno apuntan a que el matrimonio estaba en vías de separación. Tanto desde la Policía Nacional como desde el Ayuntamiento de Getafe han coincidido en destacar que no existían denuncias previas por malos tratos y que el hombre, de 46 años, tampoco tenía antecedentes penales. Tampoco había requerimientos policiales por parte de la Policía Local de haber tenido que intervenir en el domicilio de esta familia.



Aviso al 112



El 112 recibía ayer un aviso a las 20.15 horas de un incendio en una vivienda en la plaza de Benjamín Palencia de Getafe, y sobre las 20.20 horas, el del arrollamiento del padre de las víctimas, que se produjo en la estación Getafe Industrial de Cercanías, situada a dos kilómetros del domicilio familiar. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se arrojó a las vías, según fuentes policiales.

Los hermanos fallecidos fueron encontrados en la habitación de la vivienda donde se había producido el incendio, y el hallazgo de los cadáveres llegó después de que los Bomberos hubieran extinguido las llamas, que no han afectado a otras estancias.

El Ayuntamiento de Getafe ha decretado tres días de luto oficial, por lo que ondearan las banderas a media asta. También ha hecho un llamamiento a los vecinos para convocarles a una concentración de cinco minutos de silencio a las 12 horas en la Plaza de la Constitución.