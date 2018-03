"¡Once años, por Dios, con esta angustia!"

"Me llegaba muy adentro el sufrimiento de los padres. Yo temía que le pasara igual que a nosotros. Que pasara tanto tiempo y que no apareciera". Con estas palabras Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi Vargas, hizo referencia a la reciente desaparición y asesinato de Gabriel Cruz en Almería, durante su intervención en el programa Desparecidos de la 1 de Televisión Española emitido en la pasada noche.

A kilómetros de distancia y en la misma semana de marzo de 2018 dos familias experimentaron la profunda garra del dolor. Han pasado tres días desde que los padres de Yéremi Vargas recibieron el varapalo del auto que confirma el sobreseimiento del caso de su hijo desparecido desde 2007. En el mismo intervalo de tiempo, los padres de Gabriel Cruz enterraron a su pequeño asesinado por la confesa Ana Julia Quezada.

Los padres de Gran Canaria llevan 11 años del dolor por no saber dónde está su hijo, los de Almería, 12 días. "Es como si se parara el reloj para empezar una pesadilla que nunca termina". Son las palabras de Ithaisa Suárez durante su intervención en el programa de TVE. Se le ha invitado a participar porque la desaparición y asesinato de Gabriel Cruz, de 8 años de edad, tiene similitudes con el caso Yéremi, de 7 años.

Sin embargo hay una gran diferencia entre los dos sucesos, el pequeño de Gran Canaria sigue sin aparecer y tampoco hay un culpable que asuma judicialmente sus actos. "Todavía tengo esperanza porque la Guardia Civil puede seguir investigando a El Rubio". Con su apodo, Ithaisa nombra a Antonio Ojeda, el único sospechoso conocido que se encuentra en prisión cumpliendo condena por agredir sexualmente a otro menor.



El mensaje de Patricia para Ithaisa



"No creo que tenga derecho a poder decirle a ella algo sobre esto porque afortunadamente, entre comillas, nosotros tenemos a nuestro hijo, sabemos donde está y ha habido un desenlace rápido, desagradable. Pero como madre no puedo ponerme en su piel". Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, se refirió al tiempo que llevan los padres de Yéremi viviendo la angustia de no saber dónde está su hijo.

"11 años. Con este largo proceso no me puedo creer que tenga que enfrentarse a trámites en los que se tenga que archivar su caso. "No puedo entender cómo está en pie todavía", exclamó la madre de Gabriel al expresar su admiración hacia la valentía de Ithaisa Suárez. Repitió incrédula: "¡Once años, por Dios, once años con esta angustia!".

Ese momento fue en el que el rostro de Patricia reflejó con mayor intensidad la viva imagen del dolor. Así y todo, volvió a mostrar esa generosidad conocida por todos al desear poder darle a Ithaisa su cariño en persona. "Ojala tenga fuerzas algún día para poder ir a verla y poder darle un abrazo. Mirarla a los ojos, acompañarla, si cabe, pero creo que no puedo tener una palabra acertada para once años de sufrimiento y encima en la situación en la que se está teniendo que ver obligada a pasar."

Ese era el mensaje de Patricia para una emocionada y contenida Ithaisa. Una madre que "sabe lo que ha sufrido en estos días" Patricia, pero que no desea imaginar el dolor que ha tenido que sentir al encontrarse con su hijo asesinado. La esperanza, recalcó la madre de Yéremi, "es lo que nos ha mantenido en pie".

El programa Desparecidos del pasado miércoles, 14 de marzo, dedicó su contenido al reciente suceso que ha impactado a toda la sociedad española, el asesinato de Gabriel Cruz. Desaparecidos contó con la intervención de los padres del niño, Patricia y Ángel, que desde su casa de Nijar en Almería y con evidentes signos de cansancio, volvieron a reflejar un dolor sin rabia y un inmensa generosidad dirigida hacia el cariño y apoyo de la gente.