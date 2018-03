La Guardia Civil investiga otros dos intentos de secuestro a niños en Madrid

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid está investigando actualmente un total de cuatro casos de intento de secuestro de niños, después de los dos conocidos en Pinto y Las Rozas, tras dos nuevas denuncias presentadas ayer martes por familiares de dos niños, ha indicado a Europa Press fuentes de la Comandancia.

Una de las denuncias interpuesta ayer corresponde a un intento de rapto ocurrido en diciembre del año pasado en una calle de Arroyomolinos. La otra, en cambio, se produjo después de un incidente similar ocurrido ayer mismo en una vía pública de Las Rozas. Es decir, los dos casos, lejos de los colegios y de edades similares a los anteriores (12 y 14 años).

La Guardia Civil no cree que ninguno de los cuatro sucesos, a los que dan bastante credibilidad, esté relacionado o se trata del mismo autor. No obstante, todavía están en una primera fase de pesquisas y no hay detenidos. Además, podrían presentarse más denuncias de hechos pasados debido a la repercusión mediática que ha tenido el caso de Pinto.