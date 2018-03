La Guardia Civil rescata a dos senderistas eslovacos en Masca

El rescate de dos turistas eslovacos que trataban de hacer el barranco de Masca, en Buenavista del Norte, pudo acabar en tragedia. El domingo saltaban todas las alarmas ya que las informaciones que llegaban a la sala del Cecoes 112 apuntaban a un rescate tipo nivel II en el punto 46, con un posible infartado.

Al final se comprobó que no era de riesgo vital, por lo que sobre las 19:30 horas del domingo el 'Cuco' de la Guardia Civil se preparaba para su rescate. Previamente, la tarde anterior, el aparato del GES fue activado pero no pudo recogerlos. Los miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil bajaron el domingo, ya que las primeras informaciones apuntaban a que uno de ellos tenía problemas cardíacos. Al llegar junto al afectado comprobaron que no era una urgencia vital y se suspendió el rescate vía aérea. Tampoco se haría por tierra debido a su estado, por lo que bajaron hasta la playa. Una de las víctimas presentaba una torcedura de tobillo que le ocasionó la caída y al pesar más de cien kilos debió de sufrir algún daño en las costillas por lo que estaba amoratada y tenía taquicardias.

El personal de Montaña con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide y efectivos del Consorcio de Bomberos de San Miguel de Abona introdujeron en una camilla al accidentado, que fue trasladado en la misma hasta el final del barranco. Una vez se valoró la situación conforme a las lesiones y a la climatología, se decidió que los miembros del Greim, junto con los citados bomberos y el acompañante del senderista accidentado, pernoctaran en el lugar, concretamente en el interior de una cueva, hasta la mañana siguiente.

A las 07:45 horas de hoy, el helicóptero de la Zona de la Guardia Civil en Canarias (UHEL), procedió a evacuar al accidentado, su acompañante y a todos los intervinientes en el operativo hasta el campo de fútbol de Puerto Santiago, término municipal de Santiago del Teide.

El helicóptero acabo por evacuar a 11 personas.