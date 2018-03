Alerta sobre un bulo de una banda que droga a sus víctimas con un gel para las manos

Que la Red está llena de bulos, no es una novedad y éste caso que se vuelve a repetir una vez más es uno de los más evidentes. Los "tontos del bulo", los califican desde la Policía Nacional, a esas personas que están difundiendo un supuesto comunicado oficial sobre un grupo de personas llamadas "manitas limpias". En este caso se trata de una supuesta banda criminal que drogaría a sus víctimas con el pretexto de darle a oler un nuevo gel desinfectante.



Bajo el falso cargo de promotores para la empresa ´manitas limpias´, conseguirían dormirte y robarte tus posesiones, entre las que podría tratarse de tus órganos inclusive.



A pesar de lo rocambolesco que suena todo, la Policía ha pedido a la ciudadanía que no participe en la difusión de estos bulos e invita a desconfiar de las informaciones que no provienen directamente de fuentes oficiales