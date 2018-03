Detenidos tres ladrones tras desvalijar una vivienda en Tijoco Alto, Adeje

Esta vez no tuvieron tanta suerte. Un grupo de delincuentes fue sorprendido en la noche del jueves poco después de que hubiesen reventado una vivienda sita en Tijoco Alto, en Adeje. Un vecino que observó los hechos alertó a la Policía Local del municipio que abortó el robo. Al parecer, los cacos encontraron la llave del domicilio y accedieron con total impunidad.

El grupo estaba formado por cuatro delincuentes, tres entraron al domicilio y un último se encargaba de la vigilancia en la zona.

Los cacos una vez accedieron al interior de la casa se dedicaron a sustraer los televisores, diversos aparatos electrónicos, dinero y los móviles que encontraron a su paso. Justo cuando acaban de terminar de roba hizo acto de presencia la Policía Local de Adeje que logró detener a tres de ellos que fueron identificados como J. B. C. y C. O. M. Del tercero no se facilitó su filiación. El cuarto consiguió huir, pero está plenamente identificado. Todos son vecinos de Adeje y cuentan con numerosos antecedentes policiales por otros hechos.

Los detenidos fueron apresados cuando huían por la zona de La Concepción, tras cerrar la Policía Local todas las salidas posibles. Los acusados fueron entregados en la casa cuartel de la Guardia Civil de Adeje, que instruyó las diligencias para su posterior puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Arona.

Por otra parte, agentes de la Policía Local de Adeje detuvieron el miércoles a un sudamericano que portaba un cuchillo de grandes dimensiones escondido en la espalda, así como una piedra que ocultaba entre sus ropas, en el pecho e iba provisto de una capucha. El detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil.