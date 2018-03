Los abuelos de Yeremi reclaman más medios porque hay muchos 'Gabrieles'

José Suárez, también conocido como Pepe, y Erminia Santana, llamada Mina, abuelos de Yeremi Vargas, el niño que desapareció junto a la casa de ellos en Los Llanos, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, el 10 de marzo de 2007, participaron ayer en la concentración de más de medio centenar de familiares de personas desaparecidas delante del Congreso de los Diputados, en Madrid.

Los asistentes en esta concentración reclamaron "más recursos respecto a todos los desaparecidos porque hay muchos Gabrieles", en relación al caso mediático del niño Gabriel Cruz, de ocho años, desparecido el 28 de febrero en Almería. "No podemos permitir que haya desaparecidos de primera y otro de segunda", indicaron con pesar desde Madrid.

Además, los dos familiares de Yeremi y todos los asistentes pidieron más coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como mayor especialización de los agentes y más medios económicos para las familias de los desaparecidos.

Los abuelos de Yeremi se sintieron "muy arropados" en este encuentro con familias de personas de las que se desconoce el paradero desde hace años, como María Dolores Sánchez, Lucía, Francis o Manuela Chávez, entre otros muchos. Fue un encuentro muy emotivo y que tuvo lugar al celebrarse el Día Nacional de las Personas Desaparecidas.

También estuvieron en esta concentración los padres de Diana Quer y de Mari Luz Cortés, quienes pidieron apoyo para la campaña de la plataforma Change.org que realiza una iniciativa a favor de que no se apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable.

A esta cita también acudieron representantes de los diferentes partidos políticos, como de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Asimismo, entre los asistentes se encontraba el periodista Paco Lobatón, quien fue uno de los promotores de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas.

Mina Santana manifestó que "estamos vacíos" por la falta de Yeremi, y destacó que su hija Ithaisa Suárez, madre de su nieto, "está mal, casi podemos decir que peor que nunca". Resaltó que esta situación de Ithaisa se produce por la "dura" acumulación de unos factores: que hoy se cumplen once años en los que se desconoce el paradero del niño; por las grandes similitudes que tiene el caso del niño de Santa Lucía de Tirajana con el recientemente desaparecido en Almería, Gabriel; y que se haya archivado la causa en relación al que era investigado como principal sospechoso, Antonio Ojeda, alias el Rubio, quien se halla en prisión por el abuso de otro menor.

Por su parte, Milagros Suárez, Mili , para sus allegados, seguía ayer desde Gran Canaria los pasos de sus padres en Madrid.

Mili Santana, hermana de Ithaisa, está a la espera de recibir la respuesta al recurso que presentaron el lunes 6 de noviembre ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras conocer el fallo del juez del día 25 de octubre en el que archiva la causa contra El Rubio.

La tía de Yeremi Vargas seguía en directo ayer por la mañana, a través de la televisión, la concentración y rueda de prensa de Patricia y Ángel Cruz, los padres del niño desaparecido Gabriel Cruz. "Se me ponían los pelos de punta porque verlos ahí, leyendo el manifiesto en la concentración me hizo recordar cuando yo hacía lo mismo, cuando yo era la portavoz de la familia", declaró Suárez.

"Sé lo que están pasando ellos, es terrible, y lo que sienten: ese dolor, estar agotados y encontrarse como en un sueño o una pesadilla, en la que te preguntas si es verdad lo que está pasando y esperas volver a encontrar al niño en su habitación", agregó. Ella habló en un par de ocasiones con el progenitor del menor de Mijas, Almería. "Ojalá tengan toda la suerte del mundo que nosotros no tuvimos para conocer el paradero del niño. Ya le dije que todos los casos, aunque se parezcan mucho, no son en el fondo iguales", manifestó Mili, quien puntualizó que esta familia tiene la ventaja de "contar con los wasap y nosotros no".