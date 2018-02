Los senderistas atrapados en el barranco de Masca ya han sido rescatados

Los ocho senderistas extranjeros atrapados desde este domingo 25 de febrero en el barranco de Masca ya han sido rescatados este lunes por mar. En este momento ya se encuentran en el muelle de Los Gigantes.



La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, había informado a primera hora de este lunes de que el rescate de las ocho personas, de nacionalidad alemana, que quedaron atrapados en el barranco a consecuencia de la borrasca, se realizaría por mar. Durante la jornada del domingo, el fuerte caudal que caía por el barranco, así como las malas condiciones de la mar imposibilitaron su rescate.



Al respecto, la consejera incidió en varias ocasiones la importancia de hacer caso a las alertas cuando estas se dan, ya que permiten que los incidentes "vayan bajando y estar más seguro". Añadió que a las alertas "hay que hacerles caso y no se puede poner en riesgo por supuesto la seguridad de los ciudadanos pero tampoco la de los equipos de rescate", ya que apuntó que los senderos en Tenerife "estaban cortados" durante el tiempo de la alerta.



Agregó que el rescate no se produjo en la noche del domingo porque tras valorar la situación los servicios de rescate del Cabildo de Tenerife y al conocer que un pastor les había dado cobijo y comida, se optó por "dejarlos allí porque estaban más seguro durante la noche, que no correr el riesgo los servicios de rescate".



Por último, Barreto afirmó que será, en este caso, el Cabildo de Tenerife, que es de quien depende el sendero, quien deberá tomar las medidas que considere oportunas, para agregar que en este tipo de situaciones hay que "estar todos a una".



Así, matizó que corresponde al Cabildo de Tenerife decidir si los multa o no, así como realizar un expediente, si bien puntualizó que "no" cree que "le parezca a nadie que sea una decisión irracional ante una situación de una alerta, da igual el tipo, pero en este caso era una alerta máxima".



Desde las 18.30 horas de la tarde de ayer domingo, ocho personas de nacionalidad alemana se encuentran atrapados en una cueva playera del barranco de Masca del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte.



El grupo de extranjeros fue quien dio la alerta al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), que activó un dispositivo de rescate formado por bomberos, el grupo de montaña de la Guardia Civil y la Cruz Roja.





