Tres encapuchados revientan un bar en Adeje y se llevan la recaudación de las tragaperras

La Guardia Civil investiga el robo perpetrado por tres individuos, que provistos de pasamontañas reventaron un bar en Armeñime, Adeje, los cuales tras fracturar las dos máquinas tragaperras, se apoderaron de la recaudación.

Los hechos sucedieron en horas de madrugada cuando, según el testimonio de varios testigos, los tres sujetos, que a la hora de cerrar esta información aun no habían sido detenidos, se bajaron de un turismo Nissan Micra, de color negro, del que se desconocen más datos, aunque se supone que era robado y forzaron la puerta de acceso al negocio. Una vez en su interior reventaron las dos máquinas tragaperras del establecimiento, cogieron la recaudación y huyeron en el citado turismo. Rápidamente, se personó una pareja de la Benemérita en la zona, pero a pesar de dar una batida por los alrededores los guardias civiles no consiguieron dar con el paradero de los autores. Las pesquisas continúan abiertas y no se descarta que los asaltantes puedan ser detenidos en breve.