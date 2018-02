El supuesto violador que roció con lejía a su pareja, a la espera de entrar en prisión

J.H.G., vecino de La Orotava que el pasado viernes agredió supuestamente a su esposa y la roció con lejía continúa ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) con carácter provisional víctima de un brote psicótico.

Hasta que los médicos no le den el alta no se le tomará declaración algo que no se sabe cuándo será. El Ministerio Público ya ha solicitado su ingreso en prisión, pero está todo paralizado mientras su estado mental sea el que han dictaminado los médicos con el aval del forense.

Agentes de la Guardia Civil del puesto de La Orotava fueron los que investigaron la supuesta paliza y posible violación que sufrió hace unos días una joven de 27 años a manos de su pareja. La agresión se llevó a cabo en horas de madrugada en el interior del domicilio sito en la calle Obispo Pérez Cáceres, en el barrio villero de La Perdoma.

La víctima recibió una brutal paliza a manos de su compañero, que supuestamente la roció con lejía y le provocó diversos cortes con cristales lo que le provocaron distintas lesiones. La mujer pudo escapar de su supuesto agresor y llamar al teléfono de emergencias del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que rápidamente activó a la Policía Local de La Orotava y a la Guardia Civil del municipio.