La juez imputa un delito de tentativa de homicidio al agresor de La Orotava

La juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Orotava ha imputado provisionalmente de un delito de tentativa de homicidio al hombre detenido el pasado viernes en el municipio por propinar supuestamente una paliza a su pareja y rociarla con lejía.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que añade que la magistrada ha decidido prorrogar por 72 horas a partir de ayer la detención judicial del hombre y derivarlo a la unidad de salud mental del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Estas medidas se han adoptado a la espera de que el forense autorice o no su toma de declaración, ya que el detenido no parecía estar en condiciones de declarar por su estado mental. Por último, el TSJC ha señalado que en principio no hay antecedentes judiciales de maltrato.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Obispo Pérez Cáceres del barrio villero de La Perdoma. La joven de 27 años recibió presuntamente una paliza de manos de su compañero sentimental, que supuestamente la roció con lejía y le provocó diversos cortes con cristales lo que le provocaron distintas lesiones. La mujer pudo escapar de las garras del presunto agresor y llamar al teléfono de emergencias del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que rápidamente activó a la Policía Local de La Orotava y a la Guardia Civil del municipio.

Cuando las primeras dotaciones policiales llegaron a la vivienda comprobaron que el presunto agresor, de 31 años, identificado como J. H. G., había huido del lugar.

Mientras, se activaba el protocolo habitual para estos casos y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), evacuaba a la víctima hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde quedó ingresada, sin que su vida corriese peligro, aunque si presentaba importantes traumatismos y contusiones. Indagaciones posteriores y el importante testimonio de la mujer permitieron averiguar que el supuesto agresor había huido hasta una vivienda ubicada en la calle La Hoya, en el barrio de La Florida, donde fue detenido en un servicio conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local de La Villa.

La Benemérita se hizo cargo de la práctica de las diligencias y ayer fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Orotava que se encuentra en funciones de guardia, acusado de un supuesto delito de violencia de género y otro de lesiones.

En este caso se activó el Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA). Se trata de un servicio de atención inmediata para mujeres víctimas de violencia, disponible en todas las islas, durante las 24 horas del día, todos los días de año. Está conectado con el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del Instituto Canario de Igualdad en el Cecoes 112.