El puzle del acosador de la ballesta

Un puzle siniestro, con muchas caras del mundo de la escena femenina de España y con comentarios de alto voltaje sexual y "extrema peligrosidad". El obsesivo acosador que trató de agredir con una ballesta a la actriz gallega Sara Casasnovas en 2009 no se quedó ahí. En su maníaca fijación por las actrices incluyó hasta 29 retratos de jóvenes -entre ellas 24 españolas- en un álbum que fue elaborando y recortando de revistas durante sus años en la cárcel. Así lo confirma el letrado Carlos Castresana, abogado de Casasnovas. Los detalles que han salido a la luz de un informe policial estremecen. De hecho, otra actriz famosa -que protege su identidad por su seguridad- también se ha personado en la causa.

Eso sí, la policía y la juez no notificaron a casi una veintena de intérpretes de las que el alemán Arndt Meyer coleccionaba imágenes, tal y como aseguró el diario "El País", que adelantó en su día que el reo ocultaba en su celda un álbum con fotografías de otras potenciales víctimas.

El reputado abogado Carlos Castresana -es fiscal del Tribunal Supremo en excedencia y sus investigaciones desembocaron en el procesamiento de los exgenerales Videla y Pinochet- accedió a hablar con este periódico del caso. Lamentó, entre otras cuestiones, que las actrices no tengan la condición de testigo protegido, ni el acosador una orden de alejamiento. "Lo que nos parece disparatado es que hayan archivado las diligencias sin haber informado a las 29 mujeres, sin haber tomado medidas de prevención y precaución como haberles ofrecido la condición de testigos protegidos" -indicó- "aún más, no haber dictado una orden de alejamiento contra el agresor que, aunque sea potencial, no deja de ser una amenaza, puesto que que ya intentó matar a una de las actrices. ¿Quién nos dice que no va hacer lo mismo con alguna de las otras de la lista de 29?". "Acompañaba cada foto de frases muy morbosas, de contenido sexual y algunas de ellas, de contenido de extrema peligrosidad, tal y como informa a la prisión de Estremera" añade el letrado. "Pero en la mayor parte de los casos no saben que son víctimas, porque nadie se ha tomado las molestias de informarlas", criticó.

Este medio también contactó con la actriz gallega Sara Casasnovas (Ourense, 1984) que eludió hablar del asunto y derivó a su responsable de comunicación. Este, por su parte, explicó que "es un tema duro en el que no queremos volver a ahondar, ni estar ante el foco; Sara ha retomado su carrera como actriz y ahora como directora, por lo que no queremos volver a convertirnos en protagonistas". El representante agradeció al mismo tiempo el interés de la prensa por el caso.

Castresana explicó que son 29 actrices en total, aunque en un "primer grupo" se identificaron ocho. De ellas siete son españolas. Parece que esas primeras ocho víctimas identificadas sí acudieron al Juzgado de Madrid. donde se les informó de su presencia en el álbum y se adoptaron entonces medidas de seguridad para garantizar su anonimato. Pero luego ese Juzgado se inhibió en favor de otro en Arganda del Rey (Madrid).

Y la magistrada que retomó el caso, según la información de El País, lo ha sobreseído provisionalmente sin otorgar la condición de testigo protegido al segundo grupo de actrices identificadas. El letrado confirma que otras 21 actrices -tres americanas, una brasileña y las demás, españolas- fueron mujeres que fueron identificadas posteriormente en el álbum de Meyer.

¿Y el acosador? Fue detenido, juzgado y condenado por el intento de agresión a la actriz gallega y cumplió su condena de ocho años. Una vez en libertad, fue expulsado a Alemania a mediados de 2017.

"Él está en Alemania y está vigilado, porque tiene vigente una orden de prohibición de acercarse a Sara, pero hoy en día no hay fronteras en la Unión Europea... podría venir en coche o en tren, sin que haya manera de detectarlo", alertó Castresana. Al mismo tiempo, el experto aludió a que las actrices suelen hacer viajes internacionales. "Londres, París o Hollywood, adonde él se podría acercar", lamenta.

Consultado sobre las intérpretes del siniestro álbum, Castresana aseguró que están todas las actrices españolas que tienen entre unos 25 y 35 años y cierto relieve público, pero advirtió de la necesidad de confidencialidad. "Debemos de ser muy estrictos, no adelantar los nombres y proteger su identidad, porque es una forma de protegerlas a ellas. Si están en peligro, el anonimato les da protección". El reportaje de "El País" no cita nombres, pero sí asegura que varias de estas actrices desfilaron por la alfombra roja de los últimos Premios Goya. Y pese a la peligrosidad del caso, sus datos personales -dirección y teléfono- aparecen en un documento del Ministerio del Interior, ya que no se encuentran en la condición de testigo protegido. La defensa de la actriz Sara Casasnovas y la Fiscalía habrían solicitado, según la misma fuente, a un juzgado de Madrid que suprima los datos personales referentes a las actrices objetivo de ese acoso, que aparecen en los documentos de la investigación.

Asistente a los presos

Al tiempo que criticaba la ausencia de medidas de protección de las actrices, denunció que "tampoco se ha hecho ninguna investigación a los otros cuatro hombres que tenían relación con el penado" [por Arndt Meyer]. El letrado se refirió al pastor protestante -designado por la embajada alemana para asistir a presos de esa nacionalidad- que supuestamente le llevaba las revistas con fotos de las actrices y otros tres presos de los que no ha trascendido si siguen o no en prisión, así como la relación que les unía con el reo.

Actualmente conviven dos diligencias: averiguar quién puso unas amenazas en Facebook y en Yahoo y la investigación de los álbumes de fotos que Meyer había ido coleccionando en la cárcel de Estremera -en el juzgado de Arganda del Rey-. El abogado quiso llamar la atención sobre una "desprotección grave", que relacionó con otros casos de violencia de genero en España. "En este caso las cosas se han hecho rematadamente mal", finalizó.