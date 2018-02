Los padres de Diana Quer reúnen dos millones de apoyos a la prisión permanente

Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, presentaron en Santiago de Compostela los dos millones de apoyos recabados en apenas unos días en la petición contra la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa que apoyan los padres de otros niños asesinados, como Marta del Castillo o Ruth y José.

Juan Carlos Quer aseguró confiar en que, con esta petición, la muerte de su hija "no sea una página más en los sucesos" y que se pueda hacer una sociedad "más segura", evitando que "asesinos y violadores sin reinsertar" salgan en libertad. "Me vino la sonrisa de mi hija diciendo: Papá, vamos a ayudar para que otras niñas no tengan que pasar por eso", recordó Juan Carlos Quer, que defendió que esta es una "iniciativa ciudadana" sin "adscripción política de ningún tipo".

El padre de Diana Quer repitió en varias ocasiones que "ocho de cada 10 españoles apoyan la prisión permanente revisable" y quiso hacer hincapié en el término "revisable" para criticar que "algún representante político intente desinformar indicando que esto es una cadena perpetua encubierta".

Del mismo modo, Juan Carlos Quer tachó de "retorcido" sugerir que con este tipo de penas se busca "venganza". "Detrás de cada una de nuestras palabras lo único que hay es intentar concienciar a la sociedad de que basta ya, basta ya de dianas, de martas... ¿Cuántas tienen que pasar para que no digan que esto es legislar en caliente?", dijo el padre de Diana Quer. Tras recordar que "es obligación del Estado proteger a los ciudadanos", Juan Carlos Quer criticó que se le hable de "venganza" y de "legislar en caliente" a "un padre que lleva nueve años esperando" -en relación al de Mari Luz Cortés- a que exista una prisión permanente revisable para los "delincuentes, salvajes, que atentan contra la libertad sexual y la vida de una persona".

En esta línea, recordó la figura del violador del estilete, que ha vuelto a ser detenido por una nueva agresión, y clamó para que se "legisle" con el objetivo de que "no se ponga en la calle a pederastas y violadores en serie" que "no están reinsertados".

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés lanzó un llamamiento a los partidos políticos apuntando que la sociedad "no quiere a más violadores y asesinos no reinsertados en la calle" y destacó que la prisión permanente revisable es la "herramienta" para lograr esto.

Juan José Cortés recordó que su petición es "que no se derogue" la ley y dijo a los ciudadanos que los partidos que desean eliminar la prisión permanente revisable "no les pueden dejar indefensos ante estos criminales". "El único fin que tenemos es la protección y la lucha de los derechos" de la sociedad, apuntó Cortés.