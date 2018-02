La juez envía a la cárcel al detenido por matar a su esposa en Los Realejos

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava decretó ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Esteban H. D. como presunto autor de un delito de asesinato u homicidio, catalogación penal que está pendiente de la investigación policial en curso.

A Esteban, un extrabajador de la construcción nacido en Tenerife hace 67 años, se le acusa de la muerte de su esposa, Yenny Sofía S. H., de 46 años, el pasado 19 de enero en la casa donde ambos vivieron en Las Llanadas, Los Realejos.

Una comisión judicial acudió el pasado martes al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para tomar declaración a Esteban H. D. después de que este abandonara la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fuera trasladado a planta.

El acusado del presunto homicidio declaró que fue una pelea, que ella le causó cuatro heridas (dos graves) y que hubo un solo cuchillo. Según fuentes de la investigación, Yenny Sofía falleció el pasado día 19 por la noche por una de las tres cuchilladas que recibió presuntamente de Esteban H. D. y que le causó una grave hemorragia interna, según las primeras conclusiones de la autopsia.

En la finca

La Policía Local de Los Realejos que acudió aquella noche al domicilio propiedad de Esteban H. D. la encontró sola y con heridas graves en la finca de Las Llanadas. Los servicios médicos tardaron en llegar -al estar la vivienda en un lugar remoto, en la frontera con el municipio de La Orotava- e intentaron salvarla pero una de las heridas era muy grave y no sobrevivió.

Esteban H. D., por su parte, sufrió cuatro heridas de arma blanca, dos graves: una en el estómago y un corte en el cuello de al menos 10 centímetros de longitud. La Policía sigue investigando el crimen para determinar si fue asesinato u homicidio; es decir, si hubo premeditación y/o alevosía o no. Es el primer caso del año declarado crimen de violencia de género en España.

El acusado del homicidio va a ser trasladado del HUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para, una vez que reciba el alta médica, ser llevado a la prisión de Tenerife II de forma provisional hasta que se celebre el juicio, informaron fuentes oficiales.

Uno de los extremos que ha corroborado la Policía Nacional es que las heridas que tenía Esteban H. D., al menos cuatro, fueron producidas por un cuchillo y no por el accidente de tráfico que sufrió el detenido la misma noche del viernes 19 de enero cuando, después del crimen, la Guardia Civil lo localizó en la autopista del Norte, a la altura de Santa Úrsula.

En un primer momento se informó de que Esteban H. D. realizaría una maniobra evasiva al percatarse de que lo habían localizado y, en el intento de huida, chocó con otro vehículo y dio varias vueltas de campana. Pero ahora se investiga si se dirigía a uno de los dos hospitales de referencia de Tenerife, en Santa Cruz, y que como consecuencia de la pérdida de sangre, por la cuchillada en la boca del estómago, pudo perder la consciencia y el control del vehículo. Lo cierto es que el hombre conducía con graves heridas y se había colocado una toalla en el estómago para frenar la hemorragia, si bien el accidente agravó el corte.

Tutor legal

Esteban H. D. contrajo matrimonio con Yenny Sofía S. H. hace alrededor de 12 años. Ambos habían estado anteriormente casados y tenían hijos con sus exesposas: él dos y ella cuatro. Ella vino de Venezuela a conocerlo tras contactar por internet, fue deportada al acabarse el permiso y él fue a casarse en Venezuela para volverla a traer y conseguir al menos un permiso transitorio de residencia. Al regresar, Yenny vino con dos hijas, una de las cuales tuvo una niña. Esta hija se fue a la Península a trabajar y Esteban H. D. se hizo cargo del bebé adoptando la tutela legal. Hoy sigue siendo su padre legal, su principal responsable y, de hecho, la niña, que tiene 10 años, lleva sus apellidos.

La pareja entró en crisis hace unos meses y ella se marchó de la casa de Las Llanadas y emprendió una relación con otro hombre en El Tanque. No se había iniciado la tramitación del divorcio cuando ocurrieron los trágicos acontecimientos. Yenny denunció solo 12 días antes a Esteban en la comisaría de la Policía Nacional de Puerto de la Cruz por maltrato psicológico. En el juicio rápido celebrado a las 48 horas añadió que le pegaba pero al no poderlo acreditar y no solicitar ni orden de alejamiento ni otra medida, el juez archivó la denuncia. Ahí decidiría presuntamente volver a casa de Esteban H. D., aún cuando la Policía le habría pedido que no lo hiciera, un extremo que se investiga.

Ese viernes, Esteban estuvo con su abogado por la mañana, a eso de las 17:00 horas llevó a merendar a su hija de 10 años a una cafetería cercana a su casa y luego la dejó en casa de unos familiares de Yenny a los que la niña tenía mucho cariño. A la tarde-noche, el matrimonio coincidió de nuevo en la finca de Las Llanadas, un encuentro que acabó en tragedia.