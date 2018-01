Detenido un varón que intentó quemar el domicilio de su expareja con gasolina

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife, a un hombre identificado como A. J. S. S., de 53 años, de nacionalidad española y antecedentes policiales, por haber intentado prender fuego al piso de su expareja con gasolina y petardos de grandes dimensiones.

Los hechos sucedieron de madrugada en una vivienda en el barrio de Ofra de Santa Cruz de Tenerife. A. J. S. S., roció la entrada de la vivienda con gasolina y utilizó dos petardos para que prendiesen fuego no llegando a combustionar. El autor de los hechos ya había sido detenido por malos tratos hacia la misma víctima.

La actuación de la Policía Nacional tuvo lugar el pasado día 15 a las 01:45 horas, en una vivienda del barrio de Ofra, cuando fueron requeridos en el lugar tras producirse la detonación de un petardo en el interior de un edificio de viviendas y encontrar en el lugar rociado el suelo con un producto que parecía ser gasolina. Tras entrevistarse con una mujer residente en el edificio, les confirmó que tras escuchar ruidos en la puerta de su vivienda y mirar por la mirilla para ver de que se trataba pudo ver a su expareja derramar un líquido en el suelo y marcharse a continuación del lugar, produciéndose en ese momento una fuerte detonación delante de la puerta de su vivienda.

La Policía trató de localizar al autor de los hechos al estar identificado, no encontrando al mismo. Una vez tramitada la denuncia se hizo cargo de la investigación la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, que tras el dispositivo establecido lograron detener al autor de los hechos.

Los investigadores de la Policía Nacional determinaron que de madrugada, mientras su expareja y el resto de vecinos del edificio dormían, vertió gasolina en la puerta de la entrada a la vivienda, para a continuación utilizar un petardo de grandes dimensiones, que aunque explosionó no llegó a combustionar la gasolina, usando otro artefacto que no estalló, huyendo rápidamente del lugar. El petardo utilizado, no explosionado, es de tipo trueno de clase 3, de 8 centímetros de longitud, que quedó en custodia y depósito a cargo del servicio Tedax.

Una vez instruido el correspondiente atestado policial, junto con los detenidos, fueron remitidos a la Autoridad Judicial competente.

La actuación fue desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y la investigación por policías pertenecientes a la (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, ambas de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.