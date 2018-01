Pedro Sánchez, Fernando Clavijo y Carlos Alonso condenan el asesinato machista en Los Realejos

El Gobierno de Canarias ha condenado este sábado el asesinado machista de una mujer en Los Realejos (Tenerife) a manos de su ex pareja sentimental y ha pedido seguir trabajando para erradicar la violencia de género.



Pedro Sánchez ha dedicado sus primeras palabras en la 'Asamblea Abierta' de Elche recordando y condenando a una mujer asesinada en Los Realejos en un nuevo caso de violencia de género.



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este sábado su condena al asesinato de una mujer presuntamente a manos de su ex pareja en Los Realejos (Tenerife) y ha recordado que erradicar la violencia de género "debe ser una responsabilidad colectiva". Así, bajo los hashtags #ViolenciaMachista y #toleranciacero, el dirigente regional ha reclamado en redes sociales "unidad" para acabar con este tipo de violencia. "Mis condolencias y apoyo a los familiares y amigos de Jennifer, en particular a su hija. Condenar cada acto cobarde es necesario pero erradicar esta lacra debe ser una responsabilidad colectiva", ha subrayado.





Iguadad real

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha mostrado en un comunicado su repulsa e indignación por el asesinato trasladó su apoyo y condolencias a la familia y amistades de la víctima."Nos enfrentamos a un grave problema estructural y es absolutamente fundamental que sigamos trabajando desde todos los sectores para poder erradicarlo", ha asegurado. Barragán ha sostenido que la implicación, voluntad, colaboración y unidad se hacen "absolutamente indispensables" para lograr un futuro próximo donde la violencia de género sea un hecho "inconcebible" y ha invitado a toda la sociedad a que denuncie cualquier manifestación o expresión de la violencia contra las mujeres. "Esta violencia supone un atentado contra la igualdad, libertad, dignidad, seguridad y vida de mujeres y menores", ha dicho para asegurar "el absoluto compromiso del Ejecutivo canario con la asistencia a las víctimas, así como en seguir impulsando acciones para lograr la igualdad y prevenir, abordar y erradicar esta violencia".Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, ha destacado que la "injustificable" e "intolerable" violencia hacia las mujeres surge de la desigualdad y afirma que sólo conseguiremos eliminarla si logramos la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. "Una violencia --ha proseguido-- que es devastadora para el conjunto de la sociedad porque no se trata de un problema individual sino del conjunto de la ciudadanía, a la que pide que se muestre intransigente con todas y cada una de las manifestaciones de la violencia machista". Finalmente, el Gobierno de Canarias ha recordado a las mujeres que sufren violencia de género que disponen de apoyo a través de los recursos que componen la Red Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas, que cuenta con servicios y recursos en todas las islas, y ha pedido tanto a las víctimas directas como al resto de la ciudadanía que ante cualquier caso de violencia machista llamen al Servicio de Atención que se presta a través del teléfono 112 , o al 016.El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se ha sumado este sábado a la condena por el asesinato de una mujer a manos de su ex pareja en la noche de este viernes en Los Realejos. De esta manera, el máximo dirigente insular ha querido mostrar su rechazo al que es el primer caso de violencia de género de 2018 a través de las redes sociales colgando una imagen de un lazo morado, que se identifica con la lucha contra este tipo de violencia. Por su parte, su partido, Coalición Canaria, también ha utilizado las redes para mostrar su "rotunda condena" a esta muerte. "Todo nuestro apoyo para la familia y amigos de la mujer asesinada", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.El Secretario General de PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, condena rotundamente, en nombre del Partido Socialista, el asesinato, la noche de este viernes, de una mujer de 47 años en Tenerife a manos, presuntamente, de su expareja, ya detenido. El máximo responsable del Partido Socialista en Canarias envía a su familia y amistades toda "la solidaridad y apoyo de los socialistas en estos momentos tan dolorosos".Esta es la condena del primer asesinato machista de este 2018. Ángel Víctor Torres reclama que "se pongan en marcha cuanto antes todos los mecanismos y partidas presupuestarias previstas en el Pacto contra la Violencia de Género para poder proteger a las víctimas y sus hijos" y denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy, aún no haya aprobado el Decreto Ley -propuesto por el Grupo Socialista en el Congreso y aprobado por unanimidad- con medidas urgentes para dar cumplimiento a los acuerdos de dicho Pacto de Estado y una dotación de 200 millones de euros.El Secretario General advierte que "nadie puede mirar para otro lado: ni las fuerzas políticas, ni las instituciones ni la sociedad y mucho menos el Gobierno Central. Es innegociable que se cumpla el Pacto de Estado con inmediatez y se apliquen con carácter urgente todas las acciones recogidas en él".Ciudadanos (Cs) Canarias ha condenado este sábado el presunto asesinato machista de una mujer a manos de su expareja en Las Llanadas, en el municipio tinerfeño de Los Realejos y ha reclamado una mayor implicación de las instituciones para acabar con la violencia de género. De esta manera, la formación ha trasladado su profundo pesar y sus más sinceras condolencias por esta pérdida a familiares, amigos y conocidos de la víctima, según ha informado el partido en una nota de prensa.El portavoz autonómico de Cs, Mariano Cejas, ha reiterado que "es necesario que exista un mayor compromiso de toda la sociedad para erradicar esta lacra social". Aquí, ha hecho especial mención "a las instituciones públicas, puesto que han de tener una mayor implicación en las tareas de prevención y concienciación, así como para cubrir y mejorar la red asistencial para las víctimas de este tipo de maltrato". "Hay que aunar esfuerzos y trabajar en la prevención para evitar nuevos casos de violencia machista en Canarias y en el resto de España, ya que debe ser un objetivo de todos el prevenir, concienciar y actuar para poner fin a esta lacra, pero también es primordial que se dote de todos los recursos necesarios a las políticas dirigidas a la igualdad y a erradicar la violencia machista", ha concluido.