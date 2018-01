La hermana de 'El Chicle': "No sé cómo Rosario apoya a ese asesino"

"Me he quedado 'parva", reconoció la hermana de José Enrique Abuín preguntada por la reacción de Rosario, la esposa del presunto asesino de Diana Quer. La mujer, que quedó desimputada ayer pero condenada "moralmente" por el juez tras mentir para proteger a su marido, ha dispuesto su total apoyo al hombre, que hoy será trasladado de Teixeiro a la prisión de A Lama. "Me estoy quedando alucinada porque mi cuñada dice que lo va a apoyar", reconoció.

"No entiendo cómo puede defender a un asesino como el", añadió María Abuín, que definió a Rosario como "una persona tímida". "Al principio le cuesta coger confianza, pero luego se suelta con la gente. Tiene mejor corazón que él (en referencia al Chicle), eso sí", apuntó.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira ha cerrado las investigaciones contra Rosario por la desaparición y fallecimiento de la joven madrileña, imputada a título de encubridora por haberle facilitado una coartada a su marido. La mentira que contó en su primera declaración policial, en la que aseguró haber acompañado a José Enrique Abuín a robar gasolina si bien podría resultar "moralmente reprobable", habiendo entorpecido notablemente y retrasado la investigación policial, no pude considerarse delito.

El TSXG así lo hizo público en un comunicado en el que además deja claro que los informes forenses, además de descartar la actuación de Rosario, desvelan que en la muerte de Diana solo participó una persona: su autor confeso, "El Chicle".

Instituciones Penitenciarias tiene previsto en las próximas horas trasladar de la prisión coruñesa de Teixeiro a José Enrique Abuín, en prisión provisional por la muerte de Diana Quer desde el pasado 1 de enero, al penal pontevedrés de A Lama por motivos de seguridad. Estas razones obedecerían, por un lado, para evitar posibles ataques de otros presos y por otro, para que no coincida con el integrante del clan de "Os Fanchos" a los que delató tras una operación fallida de tráfico de drogas.