Instituciones Penitenciarias aplica el protocolo de suicidios a 'el Chicle'

Instituciones Penitenciarias ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios a José Enrique Abuín Gey, el Chicle, autor confeso de la muerte de Diana Quer, según han informado fuentes penitenciarias.

A las 15:00 horas de ayer, cesó su situación de incomunicación, decretada por el Juzgado, según avanzó, tras visitar a otros presos en la cárcel de Teixeiro, su letrado, José Ramón Sierra. Su abogado aprovechó, no obstante, para llevarle a Abuín alguna ropa. Hasta el lunes, no mantendrá, sin embargo, un encuentro con su cliente. Ahora, al cesar la situación de incomunicación, el detenido por la muerte de Diana Quer podrá llamar por teléfono "o comunicar por locutorios", han precisado las mismas fuentes. Además, sigue en el módulo de ingresos, en el que está desde su ingreso en prisión, aunque incluido en el protocolo de prevención de suicidios.

Las mismas fuentes han avanzado que el lunes se realizará una junta de tratamiento extraordinaria para solicitar su traslado a otra prisión, además de la clasificación del interno a "artículo 10". Un artículo, han precisado las fuentes consultadas, "idéntico al primer grado, régimen cerrado", pero que se usa para el caso de presos preventivos.

Por otra parte, los cuñados de José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, ratificaron en su declaración en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira (La Coruña) que no estaban con el autor confeso de la muerte de Diana Quer la noche en la que la joven madrileña desapareció por lo que "no le dan cobertura ya". Así lo ha confirmado el abogado de los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular, tras comparecer ante el juez la hermana de la mujer de Abuín y su marido que, inicialmente, y en el marco de las investigaciones por este caso, habían manifestado a la Guardia Civil que estaban con el Chicle esa noche.

Con posterioridad, una vez que transcendió el intento de secuestro de una joven en Boiro y se les enseñaron tanto a ellos como a la mujer de Abuín pruebas de la vinculación de éste con el caso, según relató la Guardia Civil en su comparecencia ante los medios de comunicación, cambiaron su versión y dejaron de dar coartada a su familiar. Tras su declaración, el letrado de los padres de Diana Quer ha ratificado que ambos han manifestado en sede judicial "lo que dijeron en sede policial y, en consecuencia, no le dan cobertura ya a este individuo", ha apuntado pero ha declinado profundizar en "las manifestaciones concretas" hechas ante el juez porque "son materia reservada".

Por otra parte, ha recalcado que ambos testigos no tienen "nada que ver con este tema", en alusión a la muerte de la joven madrileña. Preguntado si está convencido de que José Enrique Abuín actuó solo, ha manifestado que prefiere "no entrar en cuestiones" de esta índole hasta estudiar un sumario "muy voluminoso".

Por otra parte, el abogado de los padres ha insistido en que es "fundamental" e "importante" el resultado de la autopsia tras localizarse el cuerpo de Diana Quer en un depósito de agua el pasado 31 de diciembre en una nave en Rianxo.