'El Chicle' vuelve a prisión tras negarse a declarar y no hablará hasta la autopsia

Sin variar su actitud con respecto al pasado lunes, cuando se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza de guardia, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, ha vuelto a guardar silencio ante el magistrado que instruye la causa por la desaparición y muerte de la joven Diana Quer y que lo ha vuelto a enviar a prisión tanto en relación a este crimen como por una agresión ocurrida el día de Navidad en Boiro.

Eran poco antes de las 10:40 horas cuando un furgón de la Guardia Civil procedente de la prisión de Teixeiro trasladaba a el Chicle hasta los juzgados de Ribeira, donde había sido citado a las 11:00 horas para comparecer ante el juez Félix Isaac Alonso. El responsable del nº 1 de la localidad decidió, a raíz de la detención del hombre el viernes y del hallazgo del cuerpo, reabrir la instrucción, archivada provisionalmente en abril por falta de indicios.

A las puertas del edificio judicial esperaban a Abuín Gey decenas de vecinos, que lo recibieron con gritos de 'cabrón' y 'asesino' entre importantes medidas de seguridad y numerosos agentes tanto de Policía como de Guardia Civil. Accedió a los juzgados desde el garaje, tapado con una capucha para que no se pudiese ver su rostro.

La actitud de el Chicle en el interior fue la misma que tuvo, por consejo de sus abogados, el pasado lunes, y rechazó responder a ninguna de las preguntas del instructor. No lo hará, según ha avanzado a la salida su representante, Rubén Veiga, hasta que se conozcan los datos de la autopsia practicada al cadáver de Diana Quer.

Agresión en Boiro

Tras negarse a declarar en relación a la muerte de Diana Quer, de la que él mismo se confesó responsable ante la Guardia Civil antes de llevarlos hasta el cuerpo, el Chicle compareció ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de la misma localidad por un intento de secuestro, de robo y de agresión que se le atribuye el día de Navidad en Boiro.

Aunque este caso pertenece al juzgado nº 2, en esta ocasión Abuín Gey ha comparecido ante Félix Isaac Alonso, que ha hecho el papel de sustituto de la titular de la sala correspondiente, que se encuentra ausente estos días. Al igual que en el otro caso, el Chicle rechazó prestar declaración.

No fue hasta las 13:48 horas que Enrique Abuín abandonó los juzgados de Ribeira en el mismo furgón de la Guardia Civil en el que llegó y rumbo también a la prisión de Teixeiro. Numerosos agentes de Policía custodiaron su salida para evitar que la gente presente, que le ha gritado "asesino" e "hijo de puta", se acercasen al furgón.

Hacia el mediodía, el juez Félix Isaac Alonso ha respaldado el auto emitido el lunes y acordó que el Chicle permanezca en prisión provisional, incomunicada y sin fianza por los delitos de homicidio/asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual por el caso Diana Quer. Se ha acordado, sin embargo, que la incomunicación del detenido finalice este viernes. Del mismo modo, decretó prisión provisional para él por los delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual por la agresión ocurrida el día de Navidad. Bajo la condición de investigada por la muerte de Diana Quer, aunque sin medidas cautelares, está también la mujer de el Chicle, Rosario Rodríguez, que compareció a primera hora de ayer en los juzgados de Ribeira. La esposa de Enrique Abuín, que el pasado sábado se desdijo de la coartada que lo había protegido, tiene consideración de investigada ya que el titular del Juzgado número 1 de Ribeira cree que no puede ser descartada "en el momento actual" su participación en los hechos que se le imputan a su marido, tal y como recoge el auto de reapertura de la instrucción.

Rosario Rodríguez llegó a los juzgados de Ribeira en torno a las 08:40 horas en un coche color gris sin rotular de la Policía Nacional, que la dejó en el acceso al garaje del edificio judicial, donde la esperó hasta su salida sobre las 11:25 horas.

La mujer entró y salió de las dependencias judiciales intentando cubrirse la cara con las manos. Dos furgones de la Policía Nacional colocados delante del garaje dificultaban que se la viese al entrar en el vehículo, aunque no pudo librarse de los insultos de sus vecinos que, a la salida, la llamaron también "asesina" y la enviaron de palabra "a la cárcel". Al contrario que su marido, Rosario Rodríguez se ha mostrado colaborativa en la jornada y respondió a todas las preguntas del juez en las algo más de dos horas que estuvo dentro de los juzgados, donde volvió a desmontar la coartada de el Chicle. Además, a través de su abogado, Manuel Meiriño, ha trasladado su pésame a la familia de Diana Quer. En la causa sobre la muerte de la joven madrileña, desaparecida el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, también han sido llamados a declarar otras dos personas del entorno familiar de el Chicle.

Esta jornada de declaraciones, además del aumento de vecinos y curiosos que se desplazaron hasta el edificio judicial, estuvo marcada por la decisión de los padres de Diana Quer de presentar una acusación particular conjunta, que dirige el abogado Ricardo Pérez Lama. A las puertas de los juzgados, el abogado ha pedido "respeto" para los padres de Diana Quer, que "están pasando un momento muy malo", así como "la paciencia necesaria" para que "la instrucción vaya para adelante".

Pintadas en la casa familiar

Del mismo modo, ayer la vecina localidad de Rianxo despertaba con la aparición de pintadas en la fachada de la casa de Enrique Abuín y su familia, en la parroquia de Outeiro, en la que les tachan de 'asesinos' y 'cómplice' y amenazan de muerte a el Chicle. La vivienda de Abuín Gey continuaba ayer con todas las persianas bajadas y sin movimiento. En el recinto no hay ningún rastro de sus inquilinos que, según han apuntado algunos vecinos, supuestamente se han trasladado a la vivienda de unos familiares. En la casa de Outeiro permanece el perro de la familia. Rosario R., la mujer de José Enrique Abuín Gey, ha ratificado ante el juez instructor de la causa sobre la muerte de Diana Quer, Félix Isaac Alonso, que no estaban con su marido cuando desapareció la joven madrileña el 22 de agosto de 2016, desmontando así la coartada que ambos defendían desde un principio.

Según fuentes consultadas, la mujer del autor confeso de la muerte de Diana Quer, que ha declarado en calidad de investigada en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira (La Coruña), ha ratificado la segunda declaración que hizo ante la Guardia Civil, en la que manifestó que se había confundido de fecha y no estaba con su marido cuando desapareció Diana Quer.

De hecho, Rosario R. dejó de ofrecer una coartada sobre lo que hizo su marido en la madrugada en la que desapareció Diana Quer cuando agentes de la Guardia Civil le demostraron que el autor confeso de la muerte de la joven madrileña intentó secuestrar a una chica en la localidad coruñesa de Boiro el pasado día de Navidad.

Los propios investigados han confirmado esta semana que desde noviembre de 2016 el Chicle ya fue considerado "el principal sospechoso", pero la coartada que le dio su familia, en particular su mujer, quien aseguró en su primera declaración que la noche en la que desapareció Diana Quer había ido con él a robar gasolina, hizo que no se le detuviese entonces, aunque sí que se mantuviese un operativo de vigilancia. También su cuñada y el marido de ésta corroboraron en su momento esta coartada, aunque los investigadores no la creyeron. Sin embargo, no fue hasta la detención de Rosario R., junto con su marido el 29 de diciembre, y cuando le enseñaron pruebas del intento de secuestro de una joven en Boiro, cuando su mujer modificó su relato.

Confesión de 'el Chicle'

La Guardia Civil ha reconocido que "si el Chicle no se viene abajo y dice dónde está" el cuerpo de la joven madrileña Diana Quer, que fue hallado sumergido en una nave en Rianxo (La Coruña), "probablemente nunca" lo habrían encontrado.

Así lo ha manifestado el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Coruña, José Ángel Corral, responsable de la investigación sobre Diana Quer en la Comunidad gallega.

"Hay que pensar además que, si lo hubiéramos detenido sin estar todo bien atado y se nos cerrase en banda, podríamos habernos quedado sin Diana. Y nuestro principal objetivo era encontrar a Diana, viva o muerta. Hay que pensar que el servicio se hubiera quedado a medias, sobre todo por la familia", ha manifestado. Así, ha destacado que "después de un año y medio trabajando duro, días y noches", quedarse "sin encontrar a Diana hubiera sido fatal". "Nunca habríamos terminado el caso. No se habría cerrado", aseguró a los medios informativos el capitán de la Policía Judicial.