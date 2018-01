El juez ve indicios de un delito sexual en el caso de Diana y cita a la mujer de 'el Chicle'

El juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira que ha reabierto la causa sobre la joven madrileña Diana Quer ha citado a declarar hoy al autor confeso de la muerte de la chica, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, que se encuentra en la prisión de Teixeiro, y a su mujer en calidad de investigada.

Según han informado fuentes judiciales, el juez acuerda como diligencias a practicar en el momento actual la toma de declaración en condición de investigada de la mujer de el Chicle R. R. F., quien quedó en libertad tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña, así como la incorporación a la causa de sus antecedentes penales.

Además, ha acordado la declaración en calidad de testigos de dos personas. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al encontrarse el investigado José Enrique Abuín Gey en situación de prisión provisional acordada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ribeira en auto dictado el pasado 1 de enero, señala que "procede oír al investigado asistido por su letrado". Esta comparecencia está prevista para hoy, a las 11:00 horas.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira acordó, en un auto firmado el martes, la reapertura de las actuaciones seguidas por la desaparición de Diana Quer porque, a raíz de las últimas investigaciones policiales practicadas, "se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal". Además, subraya el juez que existen "indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato", al haber sido hallado el cadáver de la desaparecida Diana Quer, y que "existen igualmente indicios respecto a la posible comisión frente a la misma de delitos contra su libertad sexual".

Participación de su pareja

Estos hechos, según se indica en el auto, resultan atribuidos a José Enrique Abuín Gey, quien se encuentra en situación de prisión provisional decretada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ribeira el pasado 1, "no pudiendo ser descartada en el momento actual la participación en los mismos de su esposa, resultando por tanto ambos investigados en la presente causa".

Las actuaciones remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 contienen también las investigaciones desarrolladas respecto a un segundo hecho supuestamente ocurrido el 25 de diciembre de 2017 en Boiro, el intento de secuestro denunciado por una joven, y en el que resultaría igualmente investigado el Chicle.

La causa relativa a la denuncia de Boiro se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 2 del mismo partido judicial, ya que el juez acordó que procede la remisión de lo actuado a ese juzgado. Considera, al respecto, "que en caso de tramitación conjunta podría suponer una excesiva complejidad o dilación para ambos procesos, tratándose además de hechos separados notablemente en el tiempo".

La madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, ya se ha personado como acusación particular en la causa judicial que investiga la muerte de su hija, según ha confirmado su abogado, Pedro Víctor de Bernardo.

El letrado formuló finalmente el martes la petición de personación en el procedimiento, tras la reapertura de la causa en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 1 de Ribeira. El procedimiento fue archivado provisionalmente en abril del año pasado por falta de indicios.

A la espera de que continúe la investigación, De Bernardo considera que el resultado del informe forense puede ser "determinante y fundamental" para esclarecer los motivos de la muerte de Diana Quer, y de esta forma el tipo delictivo por el que pueden acusar a el Chicle asesino confeso de la joven.

Mientras tanto, la madre de Diana Quer se encuentra recluida en su casa del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón desde que se conoció el hallazgo del cadáver de su hija. A las puertas del domicilio aguardan numerosos medios de comunicación para intentar conocer su valoración sobre los sucesos de los últimos días.

Quien sí ha hablado con los periodistas es una amiga de Diana López-Pinel que ha acudido a su casa para apoyarla. En unas breves declaraciones, ha asegurado que lo único que desea la madre de Diana Quer es "Justicia y enterrar a su hija". También ha confirmado que está siguiendo todas las informaciones, incluida la rueda de prensa conjunta del martes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Comandancia de La Coruña y la Delegación del Gobierno en Galicia.

Por su parte, el Chicle, tras confesar que acabó con la vida de la joven madrileña, se encuentra en la prisión de Teixeiro (La Coruña) en el módulo de ingresos y en una celda solo. Así está desde el lunes y después de que la jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 de Ribeira, en funciones de guardia, decretase prisión provisional incomunicada y sin fianza para él.

Coronel Jambrina

El coronel jefe de la Comandancia de La Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha reiterado que la nave de Asados, la parroquia de Taragoña en la que fue hallado el cadáver de Diana Quer, no se registró porque "no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada", pese a estar situada a escasos metros del principal sospechoso y ahora autor confeso del crimen, José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas después de mantener una breve conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le ha felicitado por la investigación de este caso, que llevó el viernes a la detención del principal sospechoso y el domingo fue localizado el cuerpo sin vida de la joven madrileña, desaparecida desde el 22 de agosto de 2016. Jambrina, que explicó detalles de la investigación en una rueda de prensa en La Coruña, estuvo ayer en el acto de inauguración de la ampliación de la capacidad de la autopista AP-9 a su paso por Santiago, donde intercambió unas palabras con Rajoy, acompañado por otros cargos y en presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

Cuestionado a continuación por los medios de comunicación sobre por qué no se registró la nave en la que se encontró el cadáver, ha indicado que "se trata de una propiedad privada y no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada". "Entonces no se puede entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada", ha apostillado. A preguntas sobre si será posible determinar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, ha comentado que "eso es un problema médico-forense". "Policialmente no es posible, salvo que lo diga él", ha añadido, antes de apuntar que desde el punto de vista médico-forense desconoce "si eso va a ser posible o no". Por otra parte, ha indicado que supone que "en los próximos días" el juez titular de la investigación "llamará" a el Chicle y le tomará declaración, "y ahí es donde puede que amplíe detalles".